Origen de especie humana e intervenciones extraterrestres

Quien no ha estudiado el tema en profundidad y detalle, puede pensar que la idea de que los humanos -hablamos, en particular, de lo que se entiende como el "hombre moderno", aquel que dejó las cuevas y cavernas para iniciar una rápida e ininterrumpida evolución- somos producto de acciones e intervenciones de civilizaciones desarrolladas en otros mundos, es una idea muy reciente e, inclusive, se podría tomar como momento clave las propuestas de Eric von Daniken (Suiza, 1935) con sus libros "Recuerdos del futuro" (1968) y "Regreso a las estrellas" (1969). Pero no es así.

Como veremos, científicos e intelectuales dedujeron que la única manera de explicar ¿qué pasó en determinado momento de la historia humana que tuvo lugar una repentina evolución tal cual no había sucedido en el millón de años anterior?

Así, por ejemplo, Richard Buckminster "Bucky" Fuller (Estados Unidos, 1895/1983), filósofo, arquitecto e inventor estadounidense; que fuera profesor en la Universidad del Sur de Illinois Carbondale y prolífico escritor, refiriéndose a los futuros descubrimientos científicos, en SaturdayReview del 29 de agosto de 1964, afirmó: "Probablemente sabremos que Darwin estaba equivocado y que el hombre vino a la Tierra de otro planeta. . . ". Claro. Preciso. Concreto.

Fuller no fue una personalidad que pasara inadvertida a raíz de los numerosos inventos que concretó, principalmente diseños arquitectónicos, y popularizó la ampliamente conocida cúpula geodésica. Las moléculas de carbono conocidas como fullerenos fueron posteriormente nombradas por los científicos por su parecido estructural y matemático con las esferas geodésicas. También se desempeñó como segundo presidente mundial de Mensa International de 1974 a 1983. Tal fue su predicamento que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad , que le entregó el 23 de febrero de 1983 el presidente Ronald Reagan. Queda, pues, evidenciado que quien hace esta afirmación del origen extraterrestre de la Humanidad es alguien científica, técnica y filosóficamente muy bien formado.

Tomemos otro caso. En su libro EarlyMan, el antropólogo Francis Clark Howell (Estados Unidos, 1925/2007), miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y de la American Philosophical Society, emite una asombrosa observación sobre los hallazgos de esqueletos del Hombre de Neanderthal. Explica: "El Hombre de Neanderthal. . . desapareció abruptamente. Las tendencias a la evolución que mostró durante este periodo son muy misteriosas, parece haber regresado a un estado más primitivo. Los últimos fósiles hallados en Europa occidental están aún más agachados, son más corpulentos y adustos que sus antepasados". ". . . era notablemente distinto del hombre moderno y se tornó más diferente a medida que pasaba el tiempo…Además de haber desaparecido repentinamente, el Neanderthal clásico fue reemplazado rápidamente por gente parecida a nosotros. No hubo mezcla ni cambio gradual de un tipo a otro. Como si el hombre moderno bruscamente hubiera aparecido y desalojado al hombre de Neanderthal". Entonces tenemos aquí el caso de otro acreditado científico que señala el hecho de la aparición repentina, y sin explicación racional posible, del humano moderno. ¿Cómo se explica? Sigamos. . .

En "New Discoveries in Babylonia aboutGenesis", de P.J. Wiseman (1888/1948), oficial aéreo británico que exploró muchos sitios arqueológicos activos durante su carrera en Medio Oriente, señala: "No se ha descubierto nada más sorprendente en recientes excavaciones que la forma repentina en que apareció la civilización en el mundo. Este descubrimiento se opone totalmente a lo que se creía".

En The Great Infra-Cambrian Ice Age de W. Brian Harland y martin J. S. Rudwick (publicado en la prestigiosa revista Scientific American, de agosto de 1964), los autores dicen: "La repentina aparición y notable composición de la vida animal características de la época Cámbrica es explicada superficialmente o, a veces pasada por alto por los biólogos. Sin embargo, recientes investigaciones paleontológicas han logrado que el enigma de esta repentina proliferación de organismos vivientes sea cada vez más difícil de evadir para cualquiera. . . Estos animales no eran primitivos ni tenían una anatomía generalizada; eran organismos complejos que claramente pertenecían a los distintos phyla o grupos de animales superiores, clasificados hoy como metazoarios. De hecho, hoy se sabe que incluyen representantes de casi todos los principales phylum y que poseen estructuras óseas capaces de fosilizarse. . . ".

"Sin embargo, antes del periodo Cámbrico inferior hay pocas huellas de éstas, La aparición de la fauna…del Cambriano inferior…puede llamarse un suceso "repentino".

"Ya no se puede descartar este suceso suponiendo que todas las rocas precámbricas se alteraron con el tiempo para permitir que los ancestros fósiles de los metazoarios cambrianos se preservaran. . . aunque todos sus ancestros hubieran tenido el cuerpo blando y por ellos se conservaron pocos ejemplares. En los estratos precámbricos deberían haberse encontrado huellas más abundantes de su actividad. Tampoco pueden atribuirse el fracaso general, en la búsqueda de animales fósiles precámbricos, a una falta de esfuerzo".

Misterios sin descifrar. De temas esenciales. ¿Cómo surgió la vida en la tierra? ¿Cómo es que hizo esa aparición repentina el "humano moderno"? Preguntas sin respuesta concreta. Por ahora. . . Pero la naturaleza extraterrestre, tanto de la vida misma como de nosotros, los humanos, es la hipótesis cada vez más probable.

(*) Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, magister en Psicoanálisis, historiador y parapsicólogo. "Qué hay detrás de los Ovnis", es su más reciente libro. www.antoniolasheras.com.