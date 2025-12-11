Retratos para contar con su experiencia en el arte

Ya está habilitada la muestra fotográfica "Maestros y Discípulos" que está integrada de retratos en blanco y negro y a color de los protagonistas del ciclo de charlas y talleres con referentes de la cultura provincia, promovido por la Secretaría de Cultura de Jujuy durante los años 2024 y 2025. Se podrá visitar hasta el 30 de este mes en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora de Cultura, Gisela Arias; el coordinador Luis Canciani (responsable de llevar adelante este programa); y demás coordinadores.

Por supuesto se hicieron presentes también varios de los homenajeados en estos dos años, y público en general.

Las palabras estuvieron a cargo de Canciani, que explicó el sentido de este programa que une generaciones y se propone escuchar a los referentes con más experiencia de las distintas artes; el secretario de Cultura, que muy emocionado por lo logrado con esta propuesta agradeció y destacó el equipo de trabajo.

JOSÉ RODRÍGUEZ BÁRCENA.

Con la inauguración de esta muestra se da el cierre al ciclo de estos dos años de trabajo. Son retratos realizados por el fotógrafo Walter Reinaga, en la previa de cada charla con los maestros en sus casas, en sus talleres, en sus lugares de creación. Reinaga supo atrapar el alma creadora de cada uno, y esos retratos fueron un obsequio a cada uno de ellos por prestarse con gran generosidad a la propuesta.

LUIS CANCIANI

Los maestros que formaron parte y que hoy están en las paredes del Caja, son los artistas plásticos Marta Fassinato y Juan Carlos Entrocassi; los actores María del Carmen Echeñique, René Olaguivel y Adán Cesarini; el ceramista Oscar Mendoza; la bailarina y profesora de danzas, María del Carmen Calneggia; la coplera Ernestina Cari; las gestoras culturales Genoveva Maizares y Carolina Guerrero; los músicos Mario Camacho y Fortunato Ramos; y el crítico de arte Inosencio "Paco" Garzón.

Las palabras estuvieron a cargo de Luis Canciani, quien destacó la forma de trabajo y el sentido que tuvo "Maestros y Discípulos", de José Rodríguez Bárcena, que mencionó el gran laburo del equipo (del que formaron parte también la periodista María Eugenia Montero, encargada de las moderaciones y conducciones de los encuentros; y Joaquín Garmendia, editor de los videos), y agradeció a los homenajeados por aceptar estar.

ADÁN CESARINI.

En representación de los maestros hablaron Juan Carlos Entrocassi, Adán Cesarini y María del Carmen Echenique, que pusieron de manifiesto su pasión, y la felicidad de hacer arte.

Finalmente, la conductora invitó al fotógrafo, el artista de esta muestra, que brevemente explicó la satisfacción de este trabajo, y agradeció que cada uno le haya abierto las puertas de su lugar para ser fotografiado.

PROTAGONISTAS | DEL PROGRAMA “MAESTROS Y DISCÍPULOS” QUE CERRÓ CON ESTA MUESTRA FOTOGRÁFICA.

Ya fuera de protocolo, también pidió la palabra visiblemente emocionado René Olaguivel, quien manifestó haberse sentido muy respetado y valorado en este momento de su vida, después de largas décadas haciendo teatro.

Cada fotografía cuenta con un código QR con el cual el público puede acceder a los videos de cada artista.

La muestra permanecerá habilitada hasta el 30 de este mes.