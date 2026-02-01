VIDEO: Un duende verde de festejo en la Bombonera

La Boca sumó una nueva estrella: mientras el Xeneize y Newell's dan espectáculo en la cancha por la 3° fecha del Apertura, los palcos de La Bombonera tuvieron a una figura del cine de Hollywood. Willem Dafoe dijo presente en el Alberto J. Armando y mostró su fanatismo por el Azul y Oro: sonrió para las cámaras y se sumó a los cantos de La 12 después del 1 a 0.

Willem Dafoe, la estrella presente en La Bombonera

Si bien el papel más recordado del actor de Appleton seguramente sea el del Duende Verde en El Hombre Araña, el de 70 años es una verdadera estrella en el mundo fílmico. Dafoe fue cuatro veces nominado a los Premios Oscar (1987, 2001 y 2018 como mejor actor de reparto, 2019 como mejor actor) y otras cuatro a los Golden Globe (2000, 2017, 2023 como mejor reparto y 2018 como mejor actor de drama).

Entre algunos de sus papeles más emblemáticos -al margen del villano de la patineta- está el de Jesucristo en 'La Última Tentación de Cristo' (1988), el de Bobby Hicks en 'The Florida Project' (2017), el de Vincent Van Gogh en 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad' (2018) y el del Sargento Elias Grodin en 'Platoon' (1986).