Comienza el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro

El próximo miércoles, en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro de Jujuy empezará el juicio oral y público por el femicidio de Tamara Fierro, la joven madre que fue asesinada en interior de una vivienda en la localidad de Fraile Pintado, y por el hecho hay tres personas que se sentarán en el banquillo de los acusados.

La primera audiencia empezará a las 8.30 y el Tribunal está integrado por Pamela de las Cruces (presidente de trámite), Juan Ángel Cabezas Hametti y Alejandro Gloss. Mientras que la querella está representada por Mariana Vargas y Alejandra Cejas. Por su parte los defensores son Juan Pablo Gomar y Matías Bouhid.

En un principio fueron estipuladas tres audiencias para los días 4, 10 y 23 de febrero en dos jornadas, a la mañana y a la tarde.

Jairo Guerrero, quien se hacía llamar "Diego Castro", es el principal acusado del delito de "homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género", por el crimen de la joven oriunda de la localidad de Fraile Pintado. Además, también están imputados Esteban Pérez y Maximiliano López, por "encubrimiento agravado". Los tres llegan a juicio con prisión preventiva.

La tarde del sábado 24 de mayo del año pasado, la sociedad fraileña se vio convulsionada por la secuencia de hechos que giraron alrededor de esta causa, en primera instancia la desesperada búsqueda de Tamara Soledad Fierro (29) quien había salido de su casa, a bordo de su motocicleta, el viernes 23 en horas de la tarde y según se pudo establecer, desde las 10 de ese sábado permaneció en una vivienda de la calle Gurruchaga del barrio 23 de Agosto de Fraile Pintado, de propiedad de Jairo "Diego Castro" Guerrero.

Tamara Fierro fue asesinada y su cuerpo descuartizado y los restos desechos en un microbasural. La teoría del caso, es que Guerrero la asesinó en el interior de su vivienda y sus amigos Pérez y López de algún modo encubrieron y colaboraron para tratar de borrar las evidencias y esparcir los restos en distintos sectores de ese lugar y provocar varios focos de incendio.

La figura de Jairo "Castro" Guerrero (26), es la de un joven muy conflictivo con sus vecinos y asociado al consumo de pasta base de cocaína, según el estudio de campo que realizaron los investigadores.