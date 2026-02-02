Robaron una motocicleta y la desmantelaron cerca del río

Los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1, hallaron una motocicleta que días atrás había sido denunciada como robada y se encontraba oculta entre los pastizales, lista para ser desguazada.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del sábado pasado, alrededor de las 21.30, cuando los agentes de la unidad operativa, fueron alertados sobre un rodado abandonado al final de la calle Cerro Zapla el barrio San Pedrito de la capital jujeña, en un sector de senderos internos que conducen a los márgenes del río Grande.

Los efectivos hallaron el rodado oculto y desmantelado. Caminaron unos 400 metros por zona de malezas y en los alrededores hallaron una motocicleta marca Appia Brezza de 150 cc de cilindrasdas, de color rojo.

Los delincuentes ya habían comenzado a desmantelarla. Al rodado le faltaba ambas ruedas, tenía las carcasas rotas y no poseía llave de contacto.

Al consultar con el sistema Ciac, se confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo, solicitado por los efectivos de la Seccional 32° del barrio Malvinas Argentinas, por lo que fue trasladado a la comisaría para el resguardo y continuar con las tareas de rigor.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad, para avanzar con la investigación.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que las partes del rodado fue entregado al propietario, quien manifestó que el bien fue sustraído de la vereda de su casa.

Hasta el momento no hay personas detenidas.