Un Boca sólido y certero venció 2 a 0 a Newell’s

Boca Juniors venció 2 a 0 a Newell's Old Boys en "La Bombonera", por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, y consiguió un triunfo importante ante su gente.

Con este resultado, Boca sube en la tabla de posiciones la Zona A, quedando bien ubicado en este inicio del campeonato. La victoria le permitió sumar confianza y mantenerse en la pelea, mientras que Newell's no logró sumar fuera de casa.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Lautaro Blanco y Leandro Paredes, quienes sellaron el triunfo del conjunto "azul y oro".

En el primer tiempo, Boca mostró iniciativa y dominio territorial, manejando la pelota y buscando profundidad por las bandas. La apertura del marcador llegó a los 40 minutos tras una acción individual de Zeballos, que desbordó por el sector ofensivo y asistió con precisión a Blanco, quien apareció sin marca y empujó la pelota al fondo de la red.

En el segundo tiempo, el local mantuvo el control del juego y logró ampliar la ventaja rápidamente. A los 10 minutos, Paredes ejecutó un penal con un remate certero para establecer el 2 a 0, que sería el marcador final.