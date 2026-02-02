¿Cuánto cuesta el kit para carnavalear en Jujuy?

Con la inminente llegada del Carnaval, en distintos comercios de Jujuy ya se pueden conseguir los elementos que conforman el tradicional kit carnestolendo, indispensable para disfrutar una de las celebraciones más importantes de nuestra provincia.

Entre los artículos más buscados aparecen insumos de la temporada que forman parte de una gran representación ancestral, un juego, ritual y tradición de antaño.

El kit tradicional esta compuesto de: papel picado que se consigue desde $2.000 el kilo o bolsas de 12 kilos; también serpentina que tiene un costo de alrededor de $5.500 la docena. La infaltable espuma, en la marca Rey Momo, el fardo se consigue por $25.000, luego el tan odiado pero necesario talco común, bolsa de 20 kilos a $16.000 y el perfumado por bolsa de 20 kilos a $20.000.

VASOS CARNAVALEROS | LAS JARRAS SE VENDEN POR DOCENA.

Entre los agregados no debe faltar la hojita de albahaca, el elemento central que distingue a los casados de los solteros. También los gorritos que se encuentran en promoción, 2 por $15.000 y para los mas coquetos con pompones desde los $10.000, también acompaña los lentes protectores para evitar el talco en los ojos, a $4.000 la docena.

Otro infaltable de esta fiesta jujeña, es la coca, la cual se vende despalillada especial, o bien saborizada, la misma tiene un costo de $3.000 los 35 gr, o en opciones más económicas donde el cuarto de la hoja especial está a 22 mil pesos el cuarto. La común, que es la más consumida, ronda los 20 mil.

El valor final del kit carnavalero depende de la cantidad de elementos y del tamaño del grupo o comparsa. Un kit básico puede armarse desde montos accesibles, desde los $6.000 por persona, mientras que las versiones más completas pensadas para comparsas o celebraciones familiares superan ampliamente los valores mínimos.

INFALTABLE | EL DIABLITO DE CARNAVAL TAMBIÉN DISPONIBLE.

Desde los comercios recomiendan comprar con anticipación, ya que durante los días centrales del Carnaval la demanda aumenta y algunos productos pueden agotarse y reflejar ante el faltante aumento en los precios.

Una tradición viva

El kit carnavalero no es solo un conjunto de productos: representa una tradición viva que se renueva cada año en los barrios, comparsas y familias jujeñas, acompañando el desentierro del diablo y los festejos que atraviesan generaciones.