Premio Dorado 2025 para el "San Roque"

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que el hospital "San Roque" recibió recientemente el Premio Dorado 2025 que otorga la Iniciativa Angels a través de la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares (World Stroke Organization - WSO), en esta oportunidad destacando la calidad de atención a los pacientes.

En el "San Roque", el Centro Provincial de Stroke entrenado para el abordaje inmediato de ACV, es clave en la red provincial con un equipo interdisciplinario integrado por médicos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales. El abordaje se realiza en tiempos mínimos, garantizando atención, tratamiento y rehabilitación integral, de acuerdo al Plan Estratégico de Salud II.

En 2024, la Iniciativa Angels distinguió al nosocomio con el Premio Diamond y al Same 107 con el Premio Platino, reconociendo su desempeño frente al ACV.