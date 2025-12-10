22°
10 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Premio Dorado 2025
ciclismo
Palma Sola
Seccional 29º
LIGA PROFESIONAL
Presupuesto 2026
CASA DEL HORROR
LIGA PROFESIONAL
Unidad regional 2
regional
Premio Dorado 2025
ciclismo
Palma Sola
Seccional 29º
LIGA PROFESIONAL
Presupuesto 2026
CASA DEL HORROR
LIGA PROFESIONAL
Unidad regional 2
regional

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
SALUD

Premio Dorado 2025 para el "San Roque"

La Organización Mundial de ACV valoró la calidad de la atención.

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 00:00
HOSPITAL SAN ROQUE

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que el hospital "San Roque" recibió recientemente el Premio Dorado 2025 que otorga la Iniciativa Angels a través de la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares (World Stroke Organization - WSO), en esta oportunidad destacando la calidad de atención a los pacientes.

En el "San Roque", el Centro Provincial de Stroke entrenado para el abordaje inmediato de ACV, es clave en la red provincial con un equipo interdisciplinario integrado por médicos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales. El abordaje se realiza en tiempos mínimos, garantizando atención, tratamiento y rehabilitación integral, de acuerdo al Plan Estratégico de Salud II.

En 2024, la Iniciativa Angels distinguió al nosocomio con el Premio Diamond y al Same 107 con el Premio Platino, reconociendo su desempeño frente al ACV.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD