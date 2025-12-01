ABRA PAMPA (Corresponsal).

Con un marco de público que colmó el polideportivo municipal de la ciudad de Abra Pampa, la Escuela Normal del nivel primario llevó adelante recientemente la tradicional muestra de Educación Física, una cita que se convirtió en un verdadero acontecimiento comunitario bajo el lema "Tu talento es inalcanzable, eres único".

La jornada comenzó con la solemne entrada de la Bandera de ceremonias de la institución, seguida por la entonación del Himno Nacional Argentino. Acto seguido, la directora del establecimiento, María Mamani, ofreció unas cálidas palabras de bienvenida. "Hoy nuestros niños realizan el cierre de todo lo trabajado a lo largo del año, fruto de las experiencias vividas y compartidas. En esta jornada tendrán la oportunidad de mostrar las habilidades que han adquirido, y esperamos que cada propuesta nos llene de alegría y emoción.A las familias, nuestro más sincero agradecimiento por el acompañamiento constante en cada actividad y por ser parte fundamental de este proceso educativo. Vivamos juntos esta verdadera fiesta de la educación, celebrando con orgullo los logros de nuestros pequeños y el esfuerzo de toda la comunidad".

NOTABLE DESEMPEÑO | NIÑAS DESPUÉS DE LA MUESTRA CON TRABAJO CON CINTAS.

Los profesores del área de Educación Física, junto a sus alumnos de primero a séptimo grado, desplegaron una variada gama de presentaciones que maravillaron al público. Cada número se destacó por el colorido, la coordinación y las destrezas de los estudiantes, quienes arrancaron aplausos y ovaciones en cada intervención.

También estuvieron presentes los alumnos de la escuela primaria N°58 "Dr Gregorio Funes" acompañados de su profesor Dino Quipildor y "Los Halcones de la Puna", un grupo de adultos mayores que con su participación enriquecieron aún más esta jornada de celebración.

En este marco, resultó fundamental el esfuerzo económico y el trabajo colaborativo de los padres, quienes acompañaron con dedicación la preparación de indumentarias y accesorios para cada presentación.

Además de las exhibiciones, la organización dispuso sorteos de premios y regalos.