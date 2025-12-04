Cayó un helicóptero en una cancha de tenis

Un helicóptero se precipitó este jueves sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT), ubicado en el barrio porteño de Palermo, y los tres ocupantes resultaron heridos.

Fuentes policiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de dos hombres y una mujer que están “fuera de la aeronave, conscientes y con vida”, al tiempo que “son asistidos por personal de Bomberos y del SAME”.

De acuerdo a lo informado por los voceros policiales en el lugar, el helicóptero se precipitó “a raíz de un desperfecto técnico sobre las canchas de tenis del ex circuito KDT”, ubicado en Avenida Salguero al 3.700.

Los ocupantes de la aeronave, dos hombres y una mujer,fueron asistidos y trasladados por el personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME, para luego ser trasladados al Hospital Fernández.

“Los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios y la situación se encontraba controlada”

La aeronave, que pertenece a la empresa Hangar Uno, debió hacer un aterrizaje de emergencia debido al desperfecto, y quedó volcada de forma lateral en una de las canchas de polvo de ladrillo.