La Legislatura toma juramento a los nuevos diputados este viernes

La Legislatura de la Provincia de Jujuy informó que este viernes 5 de diciembre, a horas 10:00, se llevará a cabo la Sesión Preparatoria, conforme a lo establecido en su Reglamento Interno.

El encuentro tendrá como punto central la toma de juramento a los 24 diputados provinciales electos en los comicios del pasado 11 de mayo.

Los legisladores asumirán formalmente sus bancas el 10 de diciembre, iniciando así un nuevo período legislativo de cuatro años.

Durante la Sesión Preparatoria se tratarán los siguientes puntos:

Consideración del Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales.

Toma de juramento a los señores Diputados Provinciales electos.

Elección y posterior toma de juramento del Vicepresidente Primero y del Vicepresidente Segundo de la Cámara.

Designación de los Presidentes de Bloque.

Constitución de las Comisiones Permanentes de la Cámara.

Constitución de las Salas Acusadora y Juzgadora.

La ceremonia será transmitida en vivo a través de los canales oficiales de la Legislatura en YouTube y en la red social Facebook, garantizando la publicidad y transparencia del acto institucional.

Así queda conformada la nueva Legislatura Provincial

Frente Jujuy Crece : 12 diputados

La Libertad Avanza : 7 diputados

Frente Justicialista : 3 diputados

Frente de Izquierda: 2 diputados

Los nuevos diputados que ingresan al recinto

Entre los legisladores electos se destacan:

Jujuy Crece : Adriano Morone, Gisel Bravo, Omar Gutiérrez, Teresa Agostini, Mario Lobo, María Alejandra Mollón, Luciano Angelini, Yael Nicolás Navarro, Mario Nallar, Estela Patricia Ríos, Ramón Ángel Neyra, y Adelma Torres.

La Libertad Avanza : Kevin Gustavo Ballesty, María Fernanda Checa Monaldi, Emiliano Vera Robinson, Sofía Ternavasio, Matías Fernando Paterno, María Laura Tome Gamez, Luis Federico Canedi.

Frente Justicialista : Noemí Isasmendi, Juan Manuel Soler y Daniela Vélez.

Frente de Izquierda: Alejandro Vilca y Lamia Debbo.

Los diputados que continúan en sus cargos (2023-2027)

Además de los nuevos legisladores, otros 24 diputados mantendrán sus bancas hasta 2027, entre ellos: