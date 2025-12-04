El básquetbol argentino y dos reuniones clave para el desarrollo y crecimiento de la actividad en el país

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) y la Asociación de Clubes (ADC) llevaron a cabo dos encuentros de suma importancia en los que participaron federaciones, dirigentes y clubes en pos del desarrollo y crecimiento de la actividad en el país.

En primer lugar, la Asociación de Clubes realizó en el Hotel Undici una reunión de trabajo donde la Mesa Directiva, dirigentes de clubes e integrantes de las distintas áreas profesionales repasaron los proyectos del año. El temario incluyó un bloque denominado "Las 3C del Crecimiento" donde se trabajó en temas de Comunicación, Comercialización y Capacitación. Luego fue el turno de los informes de las áreas de Legales e Infraestructura y la Comisión Técnica expuso su sistema de análisis y seguimiento del rendimiento arbitral.

La jornada contó con la presencia del presidente de la Asociación de Clubes, Eduardo Tassano; el expresidente del entidad y presidente de Quimsa, Gerardo Montenegro; y el presidente de FIBA Américas y Obras Sanitarias, Fabián Borro, quien expuso ante los presentes con una disertación acerca de los 50 años de la entidad, el proyecto consolidado de su sede propia en Miami y los Programas de Desarrollo para el básquet juvenil que se llevan adelante.

En el marco de su visita al país, el presidente de La Liga española de fútbol, Javier Tebas, se reunió con los dirigentes del básquet profesional argentino y expuso un completo panorama del deporte a nivel mundial, los principales desafíos de La Liga y el futuro del entretenimiento deportivo.

Los clubes presentes fueron Argentino, Boca, Independiente, Instituto, Obras, Olímpico, Peñarol, Quimsa, Racing y Regatas por La Liga Nacional; Ciclista, Comunicaciones, Gimnasia LP, Independiente BBC, La Unión de Colón, Lanús, Rocamora, San Isidro, Santa Paula y Sportivo Suardi por La Liga Argentina; e Instituto, Lanús, Náutico, Obras, Quimsa y Rocamora por La Liga Femenina.

Tassano, en diálogo con Prensa ADC, destacó la importancia del encuentro: “Estas reuniones son fundamentales para consolidar el trabajo conjunto entre la Asociación de Clubes, la CAB y todas las instituciones del país. Nos permiten evaluar los avances, compartir información clave y alinear criterios de gestión deportiva y administrativa. La profesionalización, la capacitación permanente y la inversión en infraestructura son pilares para seguir potenciando el crecimiento del básquet argentino. Cada exposición, cada intercambio y cada mirada territorial enriquece nuestra tarea diaria”.

Montenegro, por su parte, resaltó “el equipo profesional” que tiene La Liga Nacional “para mejorar la gestión integral” en lo relacionado a la “administración”. Y agregó: “Es fundamental que todas las instituciones tengan acceso a capacitación permanente, porque el proyecto se basa en una premisa central: el éxito deportivo debe ir acompañado de una gestión sólida. Además de trabajar para ofrecer las mejores competencias, buscamos que los clubes avancen en su gestión deportiva. Es clave la inversión en infraestructura, la formación continua en comunicación, redes sociales y comercialización y el rol que cumple el Instituto CAB en el desarrollo de recursos humanos de cada institución”.

Por último, la directora de La Liga Femenina, Liliana Navales, coincidió en que la reunión fue “positiva” porque se “profundizó” en “temas claves de todas las áreas que impulsan el desarrollo y crecimiento de la competencia”. “Quedó claro el panorama del trabajo que estamos llevando adelante, siempre con el firme objetivo de que nuestras ligas sigan evolucionando y se profesionalicen cada vez más, apoyándonos en la tecnología y la comunicación. Sin dudas, encuentros como este nos motivan, fortalecen nuestra planificación y nos permiten proyectar una competencia de altísimo nivel”, cerró.