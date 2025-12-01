Iglesias evangélicas coordinarán acciones

El ministro de Gobierno, Normando Álvarez García, recibió al director general de Relaciones Institucionales de la Gobernación de Entre Ríos, Leandro Jacobi, y al pastor Jorge Azua, de la Federación de Iglesias Evangélicas de esa provincia, con el fin de articular distintas acciones sociales con las de Jujuy.

El ministro, acompañado por el secretario de Gobierno, Facundo Luna, destacó la importancia de todos los credos del país, tendientes a fortalecer con el Estado un bien común.

"Para el Estado es clave este rol y para eso vamos a poner a disposición de los representantes de las iglesias evangélicas de Entre Ríos y Jujuy una articulación, ya que ellas conocen de primera mano las necesidades de la gente", manifestó Álvarez García.

"Crear la Dirección de Culto fue la mejor idea para vincular con instituciones como las iglesias, que tienen, además de lo espiritual, un rol social y es por eso que agradezco a los representantes de esa provincia, para trabajar en conjunto y atender las necesidades más urgentes de la gente", agregó.

Por su parte Azua agradeció al ministro el poder reunirse e intercambiar ideas, con el fin de diagramar una agenda de actividades con los representantes de las iglesias evangélicas de Jujuy y generar acciones en forma conjunta.

