Entraron a su casa y robaron

Una mujer denunció que fue víctima del robo de una notebook y otras pertenencias mientras no se encontraba en su casa del barrio Alto comedero de la capital jujeña. Los sujetos ingresaron tras violentar una puerta del fondo de la propiedad.

El hecho sucedió días pasados, cuando la denunciante se retiró de su domicilio en horas de la mañana para regresar más tarde.

En ese contexto, alrededor de las 15.40 la mujer llegó al inmueble e ingresó por la puerta principal. En ese momento se dio cuenta de que algo había ocurrido en su ausencia.

Fue entonces que notó que sus dos perros no se encontraban en el interior de la vivienda, tal cual habían quedado cuando ella se retiró a la mañana temprano.

Por esa razón comenzó a revisar los distintos sectores de la casa para verificar qué había sucedido mientras no estuvo. De esta manera la denunciante pudo constatar que sujetos habían ingresado a su vivienda y se llevaron una notebook, un parlante, un convertidor de televisor a Smart tv y siete botellas de bebidas gaseosas y alcohólicas.

A raíz de lo sucedido, la mujer se acercó a la Seccional 56° y denunció lo ocurrido. Además, aportó que los sujetos que perpetraron el ilícito lo hicieron tras violentar una puerta que se encuentra en el fondo de la casa, ya que la entrada principal no presentaba daños.