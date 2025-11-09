Golpeó y amenazó con pistola de aire comprimido

"Motochorros" armados con una pistola de aire comprimido intentaron sustraer una motocicleta a una mujer, la golpearon y al no lograr su cometido emprendieron la fuga. El arma fue abandonada en el lugar de los hechos, uno de los inculpados detenido y su cómplice continúa prófugo.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró la madrugada de ayer sobre un tramo de la avenida Kennedy del barrio Ejército del Norte de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a una mujer de 32 años que circulaba en un rodado similar, la amenazaron con un arma de aire comprimido y exigieron que entregue su vehículo.

Pese al temerario escenario, la víctima opuso resistencia y forcejeó con los inculpados, quienes la agredieron físicamente y al no lograr perpetrar el robo, abandonaron el arma en el lugar y emprendieron la fuga.

Un llamado telefónico alertó a las autoridades y de manera inmediata se constituyó una comisión de efectivos policiales, quienes asistieron a la víctima y se entrevistaron con un testigo que aportó la identidad de uno de los inculpados.

Posteriormente los efectivos realizaron un rastrillaje que culminó en un sector del barrio La Merced, donde uno de los acusados, de 24 años y cuyo alias es "el pepo", fue detenido.

Por otra parte, personal del Same asistió a la víctima que se encontraba en estado de shock, sufrió lesiones leves y de manera fortuita no fue necesario su traslado a un centro de salud.

La denuncia quedó radicada en la Seccional 52° de la Unidad Regional 2 y por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, los efectivos de dicha dependencia quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.