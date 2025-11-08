El Cedems rechaza la propuesta salarial del Gobierno

Esta mañana hubo asamblea de los docentes nucleados en el Cedems (Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior) en que el iban a tratar si aceptaban o no el ofrecimiento salarial del 4% propuesto a pagar en dos cuotas por el Gobierno de la Provincia.

Dicha oferta salarial fue rechaza totalmente por los docentes quienes la consideran insuficiente y que no cubre el costo de la Canasta Básica de Alimentos.

Su secretaria general Mercedes Sosa dijo “estamos a la espera del llamado a paritarias por parte del Gobierno de la provincia. Entendemos que esta semana deberían llamarnos y si no nos convocan hasta el día viernes seguramente llevaremos adelante alguna medida de fuerza.”

Dijo que durante la semana se harán cartelazos para la concientización de la situación salarial que atraviesa la docencia y que se encuentran en estado de asamblea permanente.