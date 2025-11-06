La biopic de Michael Jackson ya tiene fecha de estreno

Lionsgate ha presentado el primer adelanto oficial de Michael, la esperada película biográfica sobre el icónico Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua. El adelanto, difundido este 6 de noviembre, ofrece un recorrido por la trayectoria del artista, desde su niñez hasta su ascenso imparable para convertirse en “El Rey del Pop”. El largometraje, que sufrió varios retrasos en su calendario original, tiene fijada su llegada a los cines para el 26 de abril de 2026.

El teaser se inicia en un estudio de grabación con Quincy Jones —interpretado por Kendrick Sampson— mientras se encontraba preparando el siguiente paso en la meteórica carrera de Jackson. Se escucha al productor musical decir: “Sé que has estado esperando mucho tiempo para esto. Las pistas están hechas, las canciones están listas. Empecemos desde arriba”.

El adelanto alterna escenas del joven Michael, sus deslumbrantes actuaciones en vivo y la estética inconfundible de videoclips que marcaron la industria, como el legendario Thriller. La música juega un papel central en el teaser, que destaca principalmente “Wanna Be Startin’ Somethin’”, de 1982, combinada con fragmentos de “Don’t Stop ’til You Get Enough” y “Billie Jean”.

Según la sinopsis oficial, la película explorará el viaje del talentoso artista para convertirse en una estrella global, “ofreciendo una mirada íntima a la vida y al legado duradero de uno de los artistas más influyentes y pioneros del mundo”.

El elenco es estelar, y el protagonista es Jaafar Jackson —hijo de Jermaine Jackson y sobrino del artista—, quien se pone en la piel de su tío. La caracterización alcanza parecidos notables en algunas escenas, generando gran expectativa por su desempeño, especialmente en los segmentos de baile. También participa Juliano Krue Valdi como Michael en su infancia.

El director Antoine Fuqua destacó la elección del protagonista: “Había una conexión espiritual cuando lo conocí. Tiene una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara”, explicó a Variety sobre el casting de Jaafar.El reparto reúne otros nombres reconocidos en roles clave:

Colman Domingo interpreta a Joe Jackson , padre y manager de Michael.

interpreta a , padre y manager de Michael. Nia Long encarna a su madre, Katherine .

encarna a su madre, . Kat Graham como Diana Ross , colega y referente en la transición del artista hacia su carrera en solitario.

como , colega y referente en la transición del artista hacia su carrera en solitario. Miles Teller interpreta a John Branca , abogado y asesor del músico.

interpreta a , abogado y asesor del músico. El elenco se completa con Jessica Sula (LaToya Jackson); Larenz Tate (Berry Gordy); Laura Harrier (Suzanne de Passe); Liv Symone (Gladys Knight); Kevin Shinick (Dick Clark); y KeiLyn Durrel Jones (Bill Bray).

Domingo, nominado al Óscar por Rustin, aceptó el polémico personaje de Joe Jackson con un objetivo claro: “Quiero encontrar su humanidad, su corazón y su humor. Tal vez vaya en contra de la opinión pública a veces, pero creo que mi responsabilidad es retratar una versión compleja de estas personas”, expresó a People. Por su parte, Miles Teller reveló en marzo pasado que logró varias conversaciones con el verdadero John Branca: “Michael es uno de los más grandes que lo han hecho, si no el más grande. Merece una película y estoy emocionado de ser parte de ella”, comentó el actor.

Aunque la cinta terminó su rodaje en mayo de 2024, fue sometida a reshoots y, durante meses, se especuló sobre una posible división en dos partes. Ahora está confirmado que se trata de un solo largometraje.

El guion está firmado por John Logan (Alien: Covenant, Rango). La producción corre a cargo de Graham King —responsable también de Bohemian Rhapsody—, junto a John Branca y John McClain, con Justin Simien como coproductor y David B. Householter como productor ejecutivo.