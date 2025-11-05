Piden promulgación de Ley

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) confirmó ayer su adhesión a una medida de fuerza de 72 horas, convocada para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, que paralizará las actividades en todas las universidades nacionales del país.

"No habrá dictado de clases pero si haremos actividades de visibilización del sector", explicó Daniel Roisinblit, secretario general de Adiunju en Central de Noticias a través del streaming de El Tribuno de Jujuy.

El delegado señaló, que con el paro exigen la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. "De promulgarse la Ley se resolvería los problemas de financiación. Un 40% de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza", precisó.

Además del problema salarial, Roisinblit comentó que "los fondos implican también la reactivación de obras edilicias y actualización de las becas de muchos estudiantes".