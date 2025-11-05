Enseñan a elaborar pan dulce en Los Lapachos

El Taller Preparándonos para la Navidad, organizado por la municipalidad de Puesto Viejo, se dictará el próximo 10 de 9.30 a 12.30 en la Delegación Municipal de Los Lapachos.

La especialización consistirá en aprender las técnicas de elaboración del tradicional pan dulce y budines navideños de diferentes sabores, con el empleo de distintos ingredientes.

Los asistentes durante la clase aprenderán a preparar pan dulce con frutas y budines, ideal para que armen la mesa navideña y disfrutar con la familia.

Pero también el dictado apunta para que puedan armar un emprendimiento de venta antes de la celebración de las fiestas. Para ello el dictado será demostrativo y práctico, brindando todos los recursos para elaborar los pan dulces y budines más ricos.

A esta iniciativa del municipio se sumarán otras a medida que se vayan acercando las fiestas familiares para festejar gratamente el nacimiento del Niño Jesús y el inicio de un nuevo año.