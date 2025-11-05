En Calilegua clasificarán jinetes para el Festival de Jesús María

En el marco del espectáculo Calilegua es Tradición, previsto para el próximo sábado desde las 15 en el Club Unión Calilegua y organizado por el municipio, se seleccionarán los jinetes que intervendrán en el 60º Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María.

La convocatoria reunirá a destacados folcloristas nacionales y jinetes dispuestos a representar a Jujuy en el certamen de jineteada más convocante del país que se desarrollará del 8 al 18 de enero del 2026 en el Anfiteatro "José Hernández" de la localidad de Jesús María, Córdoba.

La grilla artística anunciada para esa jornada tradicionalista la encabeza Lázaro Caballero (quien subirá al escenario a las 20), también actuarán David Gomes, Carlita Celeste, Sentir del Alba, Los hermanos Rojas y Luis Gamboa folk.

Se previeron competencia de cueros, carrera de tacho y otros certámenes que mantendrán la atención del público y brindarán un excelente espectáculo de costumbres y tradiciones de la familia gaucha de esa zona de las Yungas jujeñas.

El ingreso al campo se fijó en $10 mil y las entradas ya están a la venta, en el predio se dispondrá de venta de comidas y bebidas típicas de la zona, y para esa jornada se prevé una temperatura sumamente agradable para que la familia pueda disfrutar de una tarde y noche excelente.

El enero en Jesús María tiene un sentir único: noches de color, coraje y tradición laten en cada rincón de esa ciudad. Durante 10 jornadas se reúnen cientos de artistas de renombre sobre el escenario "Martín Fierro", acompañados de jinetes del país y del mundo en un campeonato que enciende pasiones. En ella se vivencia las costumbres y tradiciones gauchas.