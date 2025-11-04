°
4 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Luck Ra
Adiunju
tren solar
Iglesia Católica
Fórmula 1
YPF
Anses
mujer
Hospital Garrahan
César Sena
Luck Ra
Adiunju
tren solar
Iglesia Católica
Fórmula 1
YPF
Anses
mujer
Hospital Garrahan
César Sena

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Las escalofriantes búsquedas en redes que hizo César Sena: "Qué pasa con el alma en una muerte violenta"

Dos policías del área de cibercrimen de Chaco declararon y expusieron las escalofriantes búsquedas de Google.

Martes, 04 de noviembre de 2025 13:01

El juicio por jurados contra el Clan Sena en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowsky continúa este martes y en la jornada de hoy dos policías del área de cibercrimen de Chaco declararon y expusieron las escalofriantes búsquedas de Google de César Sena sobre "qué pasa con el alma en una muerte violenta".

La joven, de 28 años, según expusieron, buscó el 2 de junio de 2023 “cómo armar una valija para viajar” “dónde comprar chocolates en Buenos Aires”, lo que demostraba que la víctima había creído que iba a viajar a Ushuaia con César.

Mientras que la situación fue contraria en el caso del acusado, ya que se descubrió que buscó "cómo quebrar una muñeca, un brazo" "cómo pueden descansar las almas luego de ser asesinadas en forma violenta".

Cuando se dio a conocer la pericia, la agencia Noticias Argentinas accedió al expediente y en él también se detalla que el 4 de junio de 2023 hs. 15:12, cuando Cecilia ya habría sido asesinada, César buscó "así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia" y "puede un revolver usar silenciador?".

El 5 de junio de 2023 desde las 00:38 hs. el joven encontró videos acerca de "muertes violentas que pasa con el alma", "almas de personas asesinadas", "mente de un asesino", "un asesino siente remordimiento".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD