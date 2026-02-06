Investigadora jujeña presenta su libro sobre sabidurías ancestrales

La investigadora jujeña Amalia N. Vargas presentará hoy en Tilcara su nuevo libro "Sabidurías Ancestrales: Medicinas, Educación y Espiritualidad", una obra que condensa más de quince años de trabajo de campo, investigación académica y compromiso territorial con pueblos originarios de Abya Yala y Anáhuac. La cita es a las 17.30 en el Museo Terry sito en Rivadavia 352, frente a la plaza central de la villa quebradeña.

Nacida en Perico, Vargas es docente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), licenciada en Culturas Tradicionales con orientación en sistemas de creencias, magíster en Medicina Tradicional, profesora de danzas folclóricas y tango, licenciada en Bellas Artes e investigadora del Centro Argentino de Etnologia Americana, especializada en chamanismos del Abya Yala.

Invitada como curadora originaria en 2025 al Salón Nacional 47 de Cali, Colombia. Realizó seminarios en la Universidad de México. Su trayectoria se caracteriza por un trabajo sostenido en comunidades indígenas, así como por un fuerte compromiso con la educación intercultural, la descolonización del conocimiento y la transmisión de saberes ancestrales en ámbitos educativos. En este marco, Amalia Vargas recorre escuelas de distintas regiones promoviendo una educación intercultural con raíz territorial, orientada al respeto por la diversidad cultural y espiritual de los pueblos.

Sabidurías Ancestrales es su segundo libro, luego de "Ritos, ceremonias de vida y muerte en el Noroeste Argentino", obra pionera en el estudio de la ritualidad andina, los ciclos de vida y muerte y los sistemas simbólicos del NOA. En esta nueva publicación, la autora amplía el horizonte geográfico y epistemológico, proponiendo una cartografía viva de los conocimientos indígenas narrada desde la experiencia, el cuerpo y la escucha comunitaria.

Lejos de una mirada externa o folclorizante, el libro reúne testimonios directos "de abuelas, abuelos, mujeres medicina, guardianes del territorio y autoridades espirituales de pueblos mapuche, quechua, aymara, guaraní, wichí, mexika y purépecha. En sus páginas se entrelazan medicina ancestral, ceremonia, mitología, educación y activismo cultural como un solo sistema de conocimiento, donde cuerpo, territorio y memoria son inseparables", destacó Vargas.

Al mismo tiempo sostuvo que "la obra se presenta también como un acto político y un gesto de restitución cultural, que reconoce la autoridad del conocimiento comunitario y la memoria corporal como fuentes legítimas de saber, en diálogo crítico con la ciencia contemporánea y frente a las crisis ambientales, sociales y espirituales de nuestro tiempo".

Editado por Biblos en 2026, con prólogos de Adolfo Colombres y María Inés Palleiro, el libro cuenta con 415 páginas y ofrece además herramientas éticas y metodológicas para quienes trabajan en diálogo con pueblos originarios, así como experiencias concretas vinculadas a la defensa del territorio, la salud colectiva y la revitalización cultural.

Los capítulos

El capítulo uno de "Sabidurías Ancestrales: Medicinas, Educación y Espiritualidad" incluye las temáticas Ceremonias ancestrales y el calendario sagrado; El mundo de los muertos y el regreso del tonalli; Mujeres que cantan y sanan (tiempo de Anata); Ceremonia de la ch'alla andina en tiempo femenino; Ceremonias femeninas mapuches; Ritos de nacimiento en el mundo andino (Rutichico o Chukcha Rutuy); La ceremonia del fuego nuevo, purépecha (México); El alma del maíz: rituales de fuego y danza en Michoacán; QhapaqSitwa (agosto), mes de la Pachamama; Warachikuy: el camino del espíritu y la fuerza; Ayaqmarq'ankilla, el tiempo de llevar alzados a los difuntos; Micailhuil, día de difuntos; Solsticio de verano andino: la festividad del Qhapaq Raymi; y Los mexihkas y la antigua ceremonia a Tonatiuh (sol).

El capítulo dos arte de sanar cuerpo y espíritu; Manchay, la pérdida del espíritu (Argentina); Abuela Josefina, sanadora del nuna-alma (Argentina); Sanación con rezos: memoria viva del abuelo Jaime, chaná (Argentina); Conversaciones con mujeres sanadoras (Bolivia); Las que saben ofrendar: mujeres kapachaqueras y el ritual a la tierra (Bolivia); Mujeres amautas de los Andes. Abuelas sabias (Bolivia); Tejedores de luz: cantos y plantas sagradas del pueblo wixárika (México); La voz de los hongos: María Sabina, mujer medicina (México); Encuentro de una niña wixárika con el espíritu del hikurí (México); Los cantos sagrados y los instrumentos en el círculo de sanación (México); El camino iniciático y sanaciones purépechas (México); Parteras, sonadoras totonacas (México); El susto en el pueblo mexihka (México); La abuela Margarita, mujer maya (México); Medicinas ancestrales del agua. El temazkal o temazkalli (México); El cuerpo humano es cerro divino (Perú); Quiero ser como mi abuela, mujer medicina que se fue en sueños (Chile); La Madre Tierra te devuelve lo que das (Chile); La mítica partera de Taruma, Alba Kobs (Paraguay); y Hombres medicina del Valle del Cauca: guardianes del saber ancestral (Colombia).

El capítulo tres Activando conocimientos; Alimentos mazahuas; Nosotros solo venimos a cuidar, no a destruir (Colombia); Los guardianes del monte y el venado (México); Qutamama - Madre Agua como sujeto de derechos (Bolivia); Mujeres sikuris, la voz femenina de una lucha (Bolivia); Mujer sikuri (Colombia); Visibilizar los saberes ancestrales y la medicina tradicional (Argentina); Revalorizando y recuperando el espíritu de la medicina ancestral (Argentina); Por una Ley de Medicina Tradicional y Terapia Complementaria (Argentina); Vigilia indígena para lograr la prórroga de la Ley 26.160 (Argentina); La lucha de la tribu Carrizo Comecrudo 'Kgna (Estados Unidos); y La cura viene de la selva (Brasil).

El capítulo cuarto Educación y artes originarias; Mapudungun, la lengua de la tierra; Guardianes de identidades, cantora mapuche; Sabiduría wichí: caminos de sanación y enseñanza ancestral; Educación superior con raíz: por una inclusión sin discriminación racial; Educación con identidad mexihka; Educación maya y cosmovisión: lengua y espiritualidad en resistencia; Arte shipibo amazónico (Perú); Mitos: la importancia de la naturaleza (Perú); El mito de NesóGe entre los pilagás, NsoGoi entre los qom (Argentina); Mitos de origen del pueblo aruhaco (Colombia); Los árboles sagrados – Murundwa (Colombia); Las piedras sagradas - Gwiachunujinari (Colombia); Las piedras grandes y pequeñas - Gwiachunuawiri chey (Colombia); El agua (Colombia); Los elementos de la naturaleza en la ceremonia mortuoria (Colombia); Leyendas del sur, pueblo Günün a küna (Argentina); y Glosario.