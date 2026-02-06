Festival de doma y folclore en Maimará

Hoy y mañana en Maimará se realizará el 3° Festival nacional nocturno de doma y folclore en honor a la Virgen de la Candelaria organizado por el municipio. Desde las 19 en el Club Unión Deportiva Maimará se desarrollará la jornada inaugural con la presentación de las tropillas y la visita de la sagrada imagen que bendecirá el campo de jineteada y a los jinetes concursantes. 40 montas por jornada se realizarán con las tropillas La caldereña, La embrujada, La nochera, La amistad, La querencia, y El relincho; apadrinadores serán Javier Seluy y Juan Guevara; relator Juan Marcone, payador Nelson Luna y capataz de campo Lucho Zapana. En el escenario estarán Angelo Aranda, Wara Calpanchay, Los criollos, Chicho Humacata, Las voces del Totorayoc, La huella folk y Sabor cumbia.

Mañana el festival se iniciará a la 14 con las mismas actividades en el campo, y en el escenario El changuito yuteño, Carlita Celeste, Paola Dionisio, Darío y los Loretos, Cristian y su grupo Revelación, entre otros folcloristas y cuerpos de danzas nativas.