Festival del queso, la doma y el folclore

En Tabladitas, Puesto del Marqués y Cangrejillos

Copleada, señalada, erquenchada, quesos y jineteada en la Puna.

Viernes, 06 de febrero de 2026 23:25

El XLV Festival del queso, la doma y el folclore se realizará hoy y mañana en Puesto del Marqués poniendo de manifiesto la producción láctea del pueblo y la tradición gaucha. Al mediodía se realizará el Concurso de queso de vaca y en su transcurso un espectáculo folclórico con músicos locales y desde las 22 en el polideportivo municipal el festival con Shanon Nuñez, Sentimiento mansero, Munay, El mataco wicho, Arenita del Huancar y el grupo Chijra.

Mañana a las 14 en la cancha del Club Sportivo Patricios se desarrollará la doma de novillos, con la cuadrilla La colorada y las tropillas El relincho y La ilusión. Los relatos serán de Relincho Cardozo y el payador el Bagual Prieto. En el espectáculo central actuarán Alma chaqueña, El changuito yuteño, además de La nueva generación, Kastygo, Kumbia letal y La super potencia.

En la comunidad de Tabladitas hoy se concretará el XII Festival de la señalada de la llama. A las 10.30 el comunero René Liquín dará la bienvenida y se referirá a la actividad productiva Santiago Figueroa. Posteriormente se agradecerá a la Pachamama y se iniciará la ceremonia de señalada de las llamas; y a las 13 comenzará el espectáculo folclórico con la actuación de Catacho Cardenes, Pujllay, Antonio Olarte y el cierre será con Bohemia.

En la localidad de Cangrejillos también hoy desde las se realizará el XXXIII Festival de la cajeada y la erquenchada con la participación de copleros, erquencheros, cuadrillas y contrapunteros, organizado por la comuna de ese poblado puneño.

La apertura será con el agradecimiento a la Pachamama, seguidamente los copleros iniciarán el festejo al pie del monumento que homenaje al canto ancestral haciendo sonar con alegría sus cajas y erquenchos por la proximidad del carnaval. Paralelamente se jugará un torneo de fútbol y al atardecer será el espectáculo y baile musical con grupos invitados que proseguirán la nueva edición festivalera que anualmente congrega gran cantidad de cantores de la región.

 

