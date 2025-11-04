°
4 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Policiales

Detuvieron a un hombre con antecedentes tras intentar robarle el celular a un menor

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Libertador y Eva Perón. El sospechoso registraba antecedentes y medidas judiciales vigentes 

Martes, 04 de noviembre de 2025 20:57

Una rápida acción del personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional 1 permitió frustrar el intento de robo de un teléfono celular a un menor de edad, durante esta tarde, en la intersección de avenida Libertador y Eva Perón

El hecho se registró alrededor de las 13.40, cuando un adolescente y su madre, que se trasladaban a bordo de un colectivo, alertaron a los agentes sobre un individuo que había intentado sustraer el dispositivo móvil.

Según informaron fuentes policiales, la mujer señaló al sujeto como un “mechero” o “punga” que aún permanecía en las cercanías del lugar. La rápida intervención de los efectivos permitió interceptarlo antes de que lograra huir.

Durante el procedimiento, el individuo de 48 años y nacionalidad peruana se mostró nervioso y agresivo. Al ser requisado, llevaba una bolsa de papel con dos teléfonos celulares de dudosa procedencia, un Samsung A21 azul y un Samsung A14 negro, cuya tenencia no pudo justificar.

Tras la consulta con el CIAC, se confirmó que el hombre registraba antecedentes y medidas judiciales vigentes, entre ellas una "Suspensión del Juicio a Prueba" y "Medidas Restrictivas"  de prohibición de acercamiento y deber de abstención.

El sospechoso quedó arrestado y fue puesto a disposición de la Subcomisaría San Francisco de Álava. La madre del menor fue invitada a radicar la denuncia correspondiente, mientras se investiga la procedencia de los elementos secuestrados.
 

