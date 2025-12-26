Viernes con probabilidades de tormentas aisladas

Últimos viernes del año y comenzó fresquito en San Salvador de Jujuy en donde los cerros se pueden ver con granizo luego de la tormenta que hubo en la zona cordillerana.

Para toda la zona de los valles y el ramal se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima que podría rondar los 28 grados.

En estas zonas de la provincia ya no rige alerta por tormentas fuertes.

En Humahuaca hay probabilidades del 70% de tormentas y se anuncian una temperatura máxima de 21 grados.

En La Quiaca rige alerta por tormentas fuertes para la tarde de hoy en las zonas de Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya – Yavi en donde el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.