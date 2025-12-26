Navidad en las alturas: nieve y granizo sorprendieron a la Puna jujeña

La noche del 24 de diciembre fue particularmente fría en varios pueblos de la Puna, con lluvias intensas, caída de granizo y temperaturas muy bajas. En la zona de Olaroz, específicamente en las minas Sales de Jujuy y Exar, se registraron lluvias y granizo durante la Nochebuena a más de 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar. El temporal continuó durante la jornada siguiente, con fuertes episodios de granizo.

Pirquitas se vistió de blanco en diciembre

Mina Pirquitas amaneció con un paisaje inusual y cautivante durante la noche del 25 y la madrugada del 26 de diciembre. Una copiosa nevada cubrió la localidad puneña, tiñendo de blanco cada rincón y regalando postales que sorprendieron a los vecinos y mineros.

El fenómeno resultó llamativo por darse en plena época navideña, aunque las bajas temperaturas características de la región recuerdan la dureza del clima de altura. La nieve, silenciosa y persistente, transformó el entorno en un escenario mágico, como un obsequio inesperado de la naturaleza en medio de las celebraciones.

La jornada quedará en la memoria de la comunidad como un diciembre distinto, donde la Navidad se vivió bajo un manto blanco que realzó la belleza de la Puna jujeña.