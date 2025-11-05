Alumnos de Valle Grande visitaron la Legislatura

Los alumnos y alumnas de la Escuela Provincial Agrotécnica 13 de la localidad de Valle Grande visitaron la Legislatura de Jujuy, en el marco de proyectos educativos impulsados desde las asignaturas de Historia y de Formación Ciudadana y Ética. Fueron recibidos por las diputadas Valeria Gómez y Olga Ramos, quienes valoraron el viaje realizado, destacando el interés por conocer las instituciones del casco histórico de la capital. Las legisladoras les informaron sobre el funcionamiento de la Cámara y el proceso que siguen los proyectos hasta convertirse en leyes.