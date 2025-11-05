°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Gobierno Nacional
Partido Justicialista
Adiunju
Merendero a Pulmón
Tilcara
Festival de Jesús María
Puesto Viejo
Historias de superación
Cámara de Diputados
Susques
Informacion General

Alumnos de Valle Grande visitaron la Legislatura

Se interiorizaron sobre el funcionamiento de la Cámara.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 04:29

Los alumnos y alumnas de la Escuela Provincial Agrotécnica 13 de la localidad de Valle Grande visitaron la Legislatura de Jujuy, en el marco de proyectos educativos impulsados desde las asignaturas de Historia y de Formación Ciudadana y Ética. Fueron recibidos por las diputadas Valeria Gómez y Olga Ramos, quienes valoraron el viaje realizado, destacando el interés por conocer las instituciones del casco histórico de la capital. Las legisladoras les informaron sobre el funcionamiento de la Cámara y el proceso que siguen los proyectos hasta convertirse en leyes.

 

