Centro de Día de Personas Mayores en Rodeíto

El Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a la Comisión Municipal de Rodeíto pusieron en funcionamiento el Centro de Día para Personas Mayores, un espacio creado para promover el bienestar integral, la autonomía y la socialización mediante actividades recreativas, culturales, educativas y de cuidado.

La apertura de la institución se realizó en el marco del 40° aniversario de la fundación de Rodeíto, y contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, el comisionado municipal, Eduardo Orellana el secretario de Cultura, José Rodriguez Bárcena, la directora general de Personas Mayores, Cintia Páez, y la coordinadora de Promoción de Derechos, Silvia Facttori, junto a otros funcionarios provinciales y municipales.

Las autoridades destacaron la importancia de seguir fortaleciendo la inclusión, el acompañamiento y el acceso a derechos de las personas mayores.