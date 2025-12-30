20°
Diputada provincial Daniela Vélez
Gobierno de Jujuy
Año nuevo 2026
Caso Maria Cash
alto comedero
Barrio San Francisco de Álava
Calilegua
Humahuaca
El tiempo en Jujuy
Alto Comedero

Hirió con un cuchillo a su pareja y terminó detenido

El denunciado de 35 años, que también se autolesionó, amenazaba de muerte a su víctima mientras la atacaba.

Martes, 30 de diciembre de 2025 03:09
Seccional 33º | donde se encuentra detenido el inculpado.

Un hombre de 35 años quedó detenido luego de agredir con un arma blanca a su pareja, autolesionarse y amenazarla de muerte.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró días atrás en una vivienda del barrio Alto Comedero de la capiltal jujeña.

En esas circunstancias, el hombre de 35 años ingresó a su vivienda y empezó a consumir estupefacientes e inició una acalorada discusión, donde tomó un cuchillo y empezó a autolesionarse.

En un momento determinado, el hombre empezó a destruir los muebles de la vivienda, situación que obligó a la mujer a intervenir y fue brutalmente agredida.

La víctima relató a los efectivos de la Seccional 33º que habían acudido al llamado de emergencia, que su entonces pareja la tomó del cuello, hasta cortarle la respiración y con la otra mano le provocó heridas cortantes en los antebrazos.

Los gritos de ayuda alertaron a los vecinos, que de inmediato llamaron a la puerta, situación que logró que el hombre dejara de agredir a su víctima y cuando ella logró salir del inmueble, autorizó el ingreso de los policías, que ya estaban en el lugar.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista.

Por otra parte se supo que a mujer de 34 años fue asistida por el médico policial y el personal del Same y solo por precaución, fue trasladada a la guardia del hospital "Snopek" del populoso sector barrial.

Los efectivos de la Seccional 33º de Alto Comedero quedaron a cargo de las actuaciones complementarias por disposición del representante fiscal.

 

