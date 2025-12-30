Veraneantes llegan a la Quebrada por el Año Nuevo

En estos días la Quebrada de Humahuaca comenzó a ser visitada por familias de diferentes partes del país y del extranjero que la eligieron para despedir el año viejo y recibir al año nuevo mañana en la medianoche, viviendo una experiencia inolvidable en el norte argentino.

Por las calles de Purmamarca, Tilcara y Humahuaca se aprecia durante la mañana el incremento de la actividad diaria y la cantidad de personas que se movilizan desde un lado hacia el otro; y a la tarde como que se tomarían un descanso, pero no es así porque destinan esas horas a visitar otros centros de atracción en la región.

Y en la noche, nuevamente resurge el movimiento siendo los restaurantes y peñas los centros de concentración hasta por lo menos las 2 de la madrugada, aunque en algunos de los poblados llueva como sucede desde el pasado viernes en la Quebrada y Puna.

Un motivo más además de elegir la belleza de la región y su entorno para celebrar la fiesta, es que al día siguiente y como no sucede en otro lugar del país, en ella se anticipa la celebración del carnaval con la tradicional chayada de mojones. Una vieja costumbre que hay que reconocer no es sólo de la Quebrada.

A pesar de las precipitaciones intermitentes que se registran en diferentes zonas del norte jujeño estos últimos días del 2025 invitan a disfrutar de todo lo que se ofrece desde un extremo al otro del Patrimonio Natural de la Humanidad atravesada por la ruta nacional 9 uniendo Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Uquía y Humahuaca; y más allá Hipólito Yrigoyen y Tres Cruces.

Las plazas centrales, los mercados de productos agrícolas de la zona, las ferias artesanales, los centros de información turísticas, los circuitos turísticos como el Pucará y la Garganta del diablo (en Tilcara); el Paseo de los colorados (en Purmamarca) y las Serranías de Hornocal (en Humahuaca) es lo que mayor concentra en estas jornadas.

También y en cada poblado las adoraciones al Niño Jesús a cargo de grupos de niños recorriendo las calles, reuniéndose en pesebres o en los atrios de las iglesias, atraen la atención de los visitantes que observan con emoción la devoción. Esto se produce después de las 15 o 16 cuando se oye a los grupos de instrumentistas interpretar los villancicos populares.

Regresando a lo de la chayada de los mojones, debe aclararse que esta festividad popular no sólo se produce en Maimará, aunque si es la más convocante para los jóvenes, no así para las familias y mayores que eligen otras opciones para continuar celebrando la llegando de una nueva etapa en sus vidas.

Por ejemplo en Humahuaca las comparsas salen a las calles la noche del 31 y el 1 después de las 13, y para el próximo jueves se anunció el Auténtico topamiento de comparsas como parte del programa del Alborozo Humahuaqueño. En Uquía sus dos comparsas también el después de las 14 cumplirán con las invitaciones de sus simpatizantes.

En Tilcara las comparsas y agrupaciones chayarán después de las 16, en Huacalera y Purmamarca también habrá chayas y en Maimará los festejos comenzarán desde el mediodía en los diferentes mojones