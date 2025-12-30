Rápido accionar permitió detener a un violento sujeto

Efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) detuvo a un hombre de 40 años que protagonizaba un violento episodio de violencia de género.

El hecho tuvo lugar la madrugada del pasado domingo en un inmueble ubicado en una vivienda del barrio San Francisco de Álava.

En esas circunstancias, los efectivos fueron alertados a través del sistema de emergencia 911, sobre un hecho de violencia de género en progreso, donde un hombre en aparente estado de ebriedad, agredía verbalmente a su pareja, dañando mobiliario y arrojando las pertenencias de su familia a la vía pública.

Los efectivos se constituyeron de forma inmediata en el lugar del conflicto y tras entrevistarse con la víctima y obtener la autorización legal para ingresar a la vivienda, los uniformados lograron reducir al agresor, quien mantenía una conducta hostil.

Durante la intervención, el personal policial resguardó la integridad física de la mujer y sus dos hijos, controlando además una situación de tensión con familiares del demorado, que intentaron interferir en el accionar de las autoridades.

El sujeto quedó alojado en la dependencia policial de la Subcomisaría Beta 3, tras ser trasladado con la colaboración de personal de Caballería.

A pesar de que la víctima optó por no radicar la denuncia formal, el hombre permaneció a disposición de la justicia bajo la supervisión de la oficial de servicio, completándose las diligencias de rigor y la consulta ante el sistema Sifcop para verificar sus antecedentes.