Personal de la Codepo despidió el año viejo

Personal de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos, despidió el año mediante una grata reunión con sus directivos donde se valoró el trabajo efectuado y recibiendo las tradicionales cajas navideñas.

El interventor de la institución Félix Pérez (secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción) se reunió con los empleados que se destacan en el Centro de Desarrollo de la Codepo en Cieneguillas y Santa Catalina, y en el Establecimiento de elaboración de chacinados y deshidratados de carnes, verduras y frutas, en Abra Pampa.

En este último municipio, el funcionario provincial se interiorizó sobre la tarea cumplida en las últimas semanas, la demanda de los productos elaborados por las fiestas de fin de año y se hizo un balance de la tarea cumplida a lo largo del 2025.

A la vez fijaron los objetivos para el próximo año y en particular el impulso que se quiere dar al funcionamiento general de la Codepo en beneficio de los productores ganaderos de la región a través del Establecimiento de elaboración de chacinados y deshidratados de carnes, verduras y frutas.

En Cieneguillas, Pérez desarrolló una agenda más amplia intercambiando propuestas, ideas, receptando inquietudes, reconsiderando situaciones, reafirmando proyectos y fortaleciendo la relación de trabajo con los empleados en ambos poblados que ascienden a aproximadamente 15 personas.

Además repasó la tarea cumplida desde que se hizo cargo de la administración de la Corporación en representación del ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, la recuperación de la productividad, los beneficios para los productores socios, la valorización de la labor de los empleados, la oxigenación financiera, la adquisición de bienes, y demás progreso a lo largo de un camino de crecimiento sostenido.

Luego de agradecerle el compañerismo, la responsabilidad y el trabajo desempeñado en sus respectivas áreas, Pérez les entregó a cada uno de ellos las tradicionales cajas navideñas para que celebren mañana en la noche la llegada del Año Nuevo en familia en sus pueblos, y con la esperanza de que el futuro será mucho mejor laboral y económicamente para todos los jujeños.