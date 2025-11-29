30°
29 de Noviembre, Jujuy, Argentina
Llamado a la solidaridad

Piden ayuda para un alumno de la Fundación Música con Alas

Una mochila con objetos importantes, se perdió anoche durante el concierto realizado en la recova de la Iglesia Catedral. Piden ayuda para recuperarlo.

Sabado, 29 de noviembre de 2025 17:20

Un pedido solidario se difundió en las últimas horas para recuperar la mochila de un alumno de la Fundación Música con Alas, quien la extravió durante el concierto realizado ayer.

La pérdida generó preocupación, ya que el adolescente necesita con urgencia los elementos que llevaba dentro para continuar con sus estudios.

Según informaron, dentro de la mochila se encontraban:

Carpetas y programas escolares que el adolescente necesita para rendir en el colegio
La netbook entregada por el Gobierno
Su uniforme

La situación generó gran preocupación, ya que el estudiante identificado como Valentino Domínguez necesita recuperar con urgencia sus carpetas para continuar estudiando.

Desde la organización pidieron difundir el mensaje para lograr que la mochila aparezca lo antes posible y agradecieron el apoyo de la comunidad.

