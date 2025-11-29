Piden ayuda para un alumno de la Fundación Música con Alas

Un pedido solidario se difundió en las últimas horas para recuperar la mochila de un alumno de la Fundación Música con Alas, quien la extravió durante el concierto realizado ayer.

La pérdida generó preocupación, ya que el adolescente necesita con urgencia los elementos que llevaba dentro para continuar con sus estudios.

Según informaron, dentro de la mochila se encontraban:

Carpetas y programas escolares que el adolescente necesita para rendir en el colegio

La netbook entregada por el Gobierno

Su uniforme

La situación generó gran preocupación, ya que el estudiante identificado como Valentino Domínguez necesita recuperar con urgencia sus carpetas para continuar estudiando.

Desde la organización pidieron difundir el mensaje para lograr que la mochila aparezca lo antes posible y agradecieron el apoyo de la comunidad.