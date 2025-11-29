Trump exige “cierre total” del espacio aéreo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este sábado que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad". A través de su cuenta en la red social Truth, el mandatario dirigió un mensaje "a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!".

Esta declaración se produce mientras la administración de Trump intensifica la presión sobre Venezuela con un significativo despliegue militar en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo. Durante el pasado fin de semana, Trump mantuvo una comunicación telefónica con el dictador Nicolás Maduro para advertirle que Estados Unidos multiplicaría las acciones militares si no abandona Caracas en el corto plazo. El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, participó de la conversación.