Actividades lúdicas sobre seguridad vial

Para generar conciencia por una mejor enseñanza en las generaciones que se proyectan, es que los vecinos del barrio Las Lomas de Alto Comedero; de Malvinas Argentinas; y de Coronel Arias tuvieron la visita del stand con propuestas interactivas de la dirección de Tránsito y Seguridad Vial.

En un espacio de diversión y reflexión, los más pequeños de cada comunidad disfrutaron de jornadas colmadas de aprendizajes con juegos lúdicos y pintorcitos en un entorno seguro y controlado; mientras descubrían la importancia de la seguridad vial y las normas vigentes para aplicarlas en las mini calles dispuestas para su mejor entendimiento.

Desde Seguridad Vial, la intención es brindar herramientas para una nueva cultura y mejorar las acciones garantizando el buen funcionamiento de la circulación vehicular.

Días atrás, efectivos de la dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy se unieron a la conmemoración del 23° aniversario de la creación del JIN 16 "Rinconcito Azul". Importante es mencionar que la jornada se realizó en el predio ubicado sobre avenida Almirante Brown 857 y contó con una charla dinámica dedicada a los niños sobre la temática, con información a través de folletos y dibujos.

Exitoso taller en las 150 Hectáreas

FELICES | ALUMNOS DEL TALLER DE REPARACIÓN DE HELADERAS Y REFRIGERACIÓN CON LOS CERTIFICADOS.

El taller de reparación de heladeras y refrigeración finalizó con la entrega de certificados en el salón del nido “Ara San Juan” de las 150 Hectáreas en Alto Comedero. El encargado del taller, Claudio Rodríguez, resaltó la dedicación y el compromiso de los alumnos que asistieron a cada una de las clases con entusiasmo, desde distintos barrios de la ciudad y también de otros puntos de la provincia.

Barbería social

Hoy en el horario de 10 a 11.30 se realizarán cortes gratuitos como parte de la jornada de barbería social en Párroco Marshke 2762 del barrio 1º de Marzo. Es importante resaltar que se efectuará esta propuesta solidaria para la comunidad en general, con atención personalizada para cambiar de look y estar más fresco en días de calor extremo. Se trata de un servicio comunitario que se concretó exitosamente en otras oportunidades.

Iniciativas del CIC Alberdi

TERMINALIDAD PRIMARIA | PROPUESTA DESTINADA A LOS ADULTOS MAYORES.

En el Centro Integrador Comunitario (CIC) Alberdi se están realizando diferentes propuestas para la comunidad. Cada día se dictan actividades para los vecinos del sector; como el taller de arte navideño para esperar el tiempo de adviento con energía optimista; además para concretar la formación educativa con clases de terminalidad primaria destinadas a adultos mayores y talleres de corte y confección, de tejido y de electricidad domiciliaria con la enseñanza de las técnicas acordes a cada labor. Asimismo, están abiertas las inscripciones para el curso de teclado y saxofón, a cargo de Martín Camacho.

CORTE Y CONFECCIÓN | TODA LA ATENCIÓN EN UNA LABOR CON SALIDA LABORAL.

Los niños, adolescentes y adultos interesados en ser parte de la iniciativa artística, podrán acercarse los días jueves de 15 a 18, en la sede de la entidad ubicada en Alberro esquina Mármol 706 del barrio Alberdi. Con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de este mes, el CIC Alberdi participó en las actividades organizadas por el Centro de Atención Municipal San Francisco de Alaba, el CPV “Santa Ana” y los puestos de salud del distrito.

Es para resaltar que el personal del CIC Alberdi realiza periódicamente la limpieza de la parte posterior del predio donde se encuentra y que todos los días cuentan con vigilancia policial para seguridad de los residentes del lugar.