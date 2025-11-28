30°
28 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Obras Públicas
Noche de los Museos
Aguas Blancas
copa jujuy
Gendarmería Nacional
LIGA PROFESIONAL
Corte Suprema de Jujuy
veteranos
DEPORTE MUNICIPAL EN PALPALÁ
emprendedurismo
Obras Públicas
Noche de los Museos
Aguas Blancas
copa jujuy
Gendarmería Nacional
LIGA PROFESIONAL
Corte Suprema de Jujuy
veteranos
DEPORTE MUNICIPAL EN PALPALÁ
emprendedurismo

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Chalicán

2° aniversario del establecimiento Penitenciario N° 8 de Chalicán

Se inauguró el 28 de noviembre 2023, y hoy se consolida como una entidad moderna, funcional y comprometida

Viernes, 28 de noviembre de 2025 00:00
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Nº 8 | DESTACA EL PROFESIONALISMO, LA ENTREGA Y EL TRABAJO COTIDIANO DE SU PERSONAL.

El Establecimiento Penitenciario N°8 de Chalicán, dependiente del Servicio Penitenciario de Jujuy, conmemora su segundo aniversario desde su inauguración el 28 de noviembre del año 2023, consolidándose como una institución moderna, funcional y plenamente comprometida con la misión penitenciaria de la provincia de Jujuy.

Este establecimiento carcelario está a cargo del prefecto Arnaldo Fabio Leaño, acompañado por la subdirectora alcaide mayor Andrea Leticia Murillo y el subdirector alcaide Cristian Ariel Guayta, quienes encabezan la gestión y conducción.

RECONOCIMIENTO | POR SU COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.

En estos dos años de funcionamiento, el establecimiento ha fortalecido su capacidad operativa mediante una infraestructura de última generación, sistemas de videovigilancia avanzados, energías renovables, planta de tratamiento de efluentes y espacios destinados a la educación, la salud, la laborterapia y la recreación. Su modelo de gestión se destaca por su orientación hacia la autosustentabilidad, la eficiencia y el uso responsable de los recursos.

La misión del Servicio Penitenciario de Jujuy es promover la reinserción social de las personas privadas de la libertad a través de un tratamiento interdisciplinario, conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. Este compromiso se sostiene mediante una gestión responsable y un acompañamiento integral, entendiendo que la reinserción requiere tanto del esfuerzo institucional como del apoyo social y familiar.

DESFILE | PERSONAL QUE INTEGRA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N°8 DE CHALICÁN.

En esta ocasión especial, los directivos del Establecimiento Penitenciario Nº 8 de Chalicán reconocen el profesionalismo, la entrega y el trabajo cotidiano de las personas que forman parte de cada área y sección del establecimiento. Su labor es fundamental para garantizar la seguridad, el orden institucional y el correcto desarrollo de los programas de tratamiento y reinserción.

A todo el personal que día a día sostiene el funcionamiento del establecimiento, se le expresa un profundo reconocimiento por su compromiso y responsabilidad.

TRABAJO | INTERNOS REALIZAN TAREA DE SIEMPRE Y COSECHA DE ALIMENTOS.

El Servicio Penitenciario de Jujuy continúa avanzando, y el Establecimiento Penitenciario N°8 de Chalicán reafirma en este aniversario su compromiso con la mejora permanente y el fortalecimiento institucional en aras de la Seguridad Pública.

Para más información comunicarse al teléfono (388)-4077639 o por e-mail: [email protected].

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD