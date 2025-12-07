Desde el miércoles cobran las autoridades de mesa

La Justicia Nacional Electoral iniciará el miércoles el cronograma oficial de pago para quienes se hayan desempeñado como autoridades de mesa en las elecciones nacionales 2025 del 26 de octubre pasado.

El 10 diciembre corresponderá a los documentos terminados en 0 y 1; el jueves 11 en 2 y 3; el viernes 12 en 4 y 5; mientras que los DNI finalizados en 6 y 7 cobrarán el lunes 15 de diciembre, concluyendo con los documentos terminados en 8 y 9 el 16 del corriente mes.

La Secretaría Electoral de Jujuy destacó que quienes registraron su billetera virtual o cuenta bancaria recibirán el pago por ese medio y quienes no lo hicieron deberán cobrar de manera presencial en la oficina del Correo Argentino de la localidad donde trabajaron, en la fecha indicada.

Recomendaron a las autoridades de mesa consultar el día de cobro, presentarse con el DNI y el pago se realizará por ventanilla.

También dejaron a disposición para consultas el número de Whatsapp 388-6858349, en el horario de 7 a 17.

Los viáticos son de $80.000

El monto de los viáticos para las autoridades de mesa es de $80.000, corresponden $40.000 a quienes realizaron la capacitación respectiva dictada por autoridades de la Secretaría Electoral de Jujuy en las distintas localidades y $40.000 por el presentismo, es decir que hayan cumplido efectivamente con la función asignada de presidente o vicepresidente (vocal auxiliar) el 26 de octubre.

Además la Resolución 2025347-APN-VGI-JGM emitida el 25 de agosto fija en $80.000 la suma que percibirán los delegados electorales por haber cumplido tal función en los locales de votación y $40.000 adicionales por dar cumplimiento a la remisión de reportes de incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral. Lo que hace un total de $120.000.

En Jujuy durante las elecciones generales hubo 1.806 mesas distribuidas en 305 locales escolares, a las que se sumó también la mesa de privados de la libertad. Del cronograma electoral solamente restan el fin del plazo para justificar la no emisión de voto, hasta el 25 de este mes, y el fin de plazo para presentar el informe final de campaña hasta el 1 de febrero.