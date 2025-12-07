Consolidan el acceso al Parque Botánico por calle El Palenque

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con la pavimentación de un nuevo tramo de calle El Palenque en el barrio Los Perales, obra supervisada por el intendente Raúl Jorge. Los trabajos, ejecutados con fondos propios e integrados a un circuito de mejoras viales en la zona, consolidarán el acceso al Parque Botánico "Barón Schuel" y aportarán mayor valor urbanístico al sector.

El intendente Jorge, recorrió el sector acompañado por los secretarios de Obras Públicas y de Servicios Públicos, Aldo Montiel y Guillermo Marenco. En la ocasión, el jefe comunal destacó que esta intervención "generará un plusvalor para todo el sector consolidado de Los Perales y para el circuito que conecta las arterias con la avenida Arturo Illia y el Río Grande".

"Esta calle también aportará un mayor valor urbanístico a todo el sector, desde los inicios de la urbanización del barrio. Venimos trabajando en la repavimentación de La Posta, El Sauce y en todo el circuito de arterias que conectan con avenida Arturo Illia y el Río Grande. Son obras que se integran y representan un acto de justicia para los vecinos de la zona", sostuvo el intendente.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Montiel, explicó que "estamos dando continuidad a una obra que iniciamos hace un tiempo, con la pavimentación del primer tramo desde El Suncho -con fondos municipales- y el segundo tramo hasta calle Los Geranios mediante el Plan de Obra Mixta. Ahora avanzamos hacia su conclusión, hasta calle Cuñado, con financiamiento municipal".

Asimismo, destacó que "calle El Palenque se convertirá en el acceso principal a la reserva natural de la ciudad, reconocida a nivel nacional e internacional. Incluso el Mangrullo, que forma parte del predio, fue tomado como referencia por otros municipios".