Utep convoca a una jornada de lucha y protesta

Organizaciones de la economía popular y diversos espacios sindicales anunciaron una jornada nacional de lucha para este martes 9, con actividades centrales en la plaza Belgrano.

La convocatoria se enmarca en un reclamo federal que se replicará en distintas provincias, en defensa de derechos laborales y de políticas sociales que -según advierten- se encuentran amenazadas por decisiones del Gobierno nacional.

La jornada incluirá una radio abierta desde las 10 de la mañana y una rueda de prensa programada para las 11, donde los referentes locales detallarán la situación y los puntos del petitorio elevado a las autoridades.

Entre los principales reclamos, las organizaciones exigen el aumento y la continuidad del Salario social complementario, alerta que surge tras la advertencia oficial de que el programa podría ser discontinuado a partir de abril. "No se trata solo de un ingreso, sino de una herramienta de subsistencia para miles de familias que hoy sostienen comedores, merenderos y trabajos comunitarios", señalaron desde los movimientos convocantes.

Otro de los puntos centrales es la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ante la intención gubernamental de desacoplar su incremento de los índices actuales. Las organizaciones advierten que esto provocaría un deterioro inmediato en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Asimismo, solicitan un bono de fin de año para la economía popular y los trabajadores informales, en un contexto "donde la inflación y la caída de ingresos golpean con particular dureza a quienes están fuera del empleo registrado". La agenda de reclamos también incluye la ejecución de obras para los barrios populares, frenadas o demoradas en los últimos meses.

En el plano político-laboral, los espacios convocantes reiteraron su rechazo a cualquier reforma laboral que implique pérdida de derechos para los trabajadores. "En las calles de todo el país decimos no a una reforma que precarice aún más la vida laboral. Lo que necesitamos es ampliar derechos, no retroceder", expresaron.

Finalmente, las organizaciones impulsan la aprobación de un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular, destinado a otorgar reconocimiento formal, protección social y condiciones laborales dignas a quienes desarrollan tareas comunitarias, productivas o de subsistencia fuera del mercado laboral tradicional.

"Dignidad y derechos para nuestro pueblo trabajador" es la consigna que unifica la convocatoria, que también invita a la ciudadanía a "difundir la información y recuperar la satisfacción moral de un acto de libertad".