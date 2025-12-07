Policía atropelló a un joven, se escapó y luego mató al primo

Un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a un joven de 19 años en el barrio 20 de Junio en el partido bonaerense de Morón Sur, tras verse involucrado en un siniestro vial y un posterior enfrentamiento con familiares y allegados de la víctima accidentada.

Tras el crimen, se registraron graves incidentes entre los familiares y los efectivos policiales en la Comisaría.

El agente fue detenido por el homicidio y "Asuntos Internos" de la fuerza de seguridad porteña, decidió separarlo hasta que se resuelva su situación procesal. La imputación por el siniestro vial depende de la evolución del herido, ampliaron.

El hecho comenzó en horas de la mañana del sábado en el partido de la zona oeste del conurbano bonaerense, cuando el agente Carlos Pelozo (36) conducía su Renault Sandero, acompañado por su hijo.

En ese trayecto embistió a una moto en la que circulaba José Luis Zárate, alias "Pitu", quien resultó gravemente herido y debió ser trasladado al Instituto de Haedo. De acuerdo a allegados a la víctima y a vecinos, el uniformado escapó del lugar tras el accidente.

Seis horas más tarde, el policía implicado se presentó en la Comisaría Morón 4°, indicaron las fuentes. Allí concurrió sin el vehículo, motivo por el cual el personal le indicó que debía regresar con el auto para realizar las pericias obligatorias.

El policía volvió a la comisaría alrededor de las 16.45, esta vez con el vehículo. Al llegar, fue reconocido por allegados y familiares del joven herido, momento en el que se originó una pelea frente a la dependencia policial. Un grupo persiguió a Pelozo por 10 cuadras.

Durante la confrontación, uno de los autos que perseguía a Pelozo le cerró el paso. Juan Manuel De Vita se bajó de ese vehículo y le recriminó al agente su actitud. En ese momento, el policía extrajo su arma reglamentaria, una pistola Beretta y efectuó cuatro disparos. Los impactos dieron en el primo del motociclista accidentado, quien falleció en el acto.

La información aportada indica que, tras disparar, el policía huyó otra vez en su Renault Sandero. Su presencia fue captada por cámaras municipales y terminó detenido en el centro de Morón minutos más tarde. Sus colegas de la Bonaerense le secuestraron la pistola reglamentaria y el vehículo.

La fiscal Valeria Courtade, de la UFI N° 3 de Morón, imputó a Pelozo por lesiones culposas en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El policía fue llamado a indagatoria y se negó a declarar.

"No le importó nada"

"En ningún momento dijo que era policía. Él solo abrió la ventana y empezó a los disparos. Había chicos, podía haber matado a cualquiera. Fue a quemarropa, me tiró a mí. No le importó nada", contó Karina, pareja del atropellado y prima de la víctima del crimen, sobre el ataque a tiros en el que fue asesinado el joven.

Luego, la mujer hizo referencia al siniestro vial en el que fue arrollado su marido. Como todos los días, el hombre salió a dar una vuelta con la moto. Su mujer lo estaba esperando para tomar mate. Sin embargo, algo sucedió: "Me llaman los vecinos que lo habían atropellado. Cuando llego estaba solo tirado en el piso. En las cámaras de los vecinos se ve que frena para ver y se va", detalló.

Karina relató que se dirigió horas más tarde a la comisaría para conocer si estaban buscando al responsable. "Nos trataron mal", señaló, y contó que, al salir de la dependencia policial, ella y sus familiares vieron el Renault Sandero doblar en la esquina. Al volante iba el policía, a quien denominó "asesino".

"¿Por qué estaba manejando él con su arma en la cintura? Debía estar detenido y esposado", reclamó. "Iba escoltado con un patrullero atrás. Le dieron el paso libre para que se escape", agregó.

"Mi marido tiene antecedentes y quisieron hacerlo pasar por un robo. Y no es así", dijo.

Tras ese encuentro, los familiares de la víctima del arrollamiento comenzaron a seguir al agente. Entre ellos, su primo. "Yo le dije, pará, ya está porque nos vamos a matar, dejalo. Él me decía que no". Cuando lo alcanzaron, el joven le golpeó la ventanilla. "Lo único que atinó a hacer es a pegarle un tiro", cerró Karina visiblemente afectada.

"Él iba a ser papá. Ahora la chica quedó sola. Él no era un pibe malo para que venga uno y le saque la vida. Hay corrupción, no nos podemos calmar", añadió una allegada, quien señaló que llegaron algunos uniformados a la escena que "levantaron los casquillos" sin esperar a la Policía Científica.

Graves incidentes

El asesinato del joven motociclista, generó una inmediata reacción de familiares y vecinos, que realizaron una protesta en el barrio 20 de Junio del partido bonaerense. Según relataron testigos al medio local Primer Plano Online, agentes de la Guardia de Infantería y policías de civil dispararon balas de goma para dispersar a la multitud. “Por momentos, el tiroteo fue infernal y varias personas sufrieron lesiones por impacto de balas de goma”, detalló el medio virtual.

En las calles del barrio quedaron dispersos cartuchos y casquillos. Tras el enfrentamiento, cuatro personas fueron detenidas y el agente policial implicado en el homicidio quedó bajo investigación judicial. Por otra parte se supo que el cuerpo del joven asesinado, permaneció varias horas tendido en la calle, mientras se aguardaba la llegada de los efectivos de Policía Científica, según denunciaron los vecinos que además, acusaron a la policía local de manipular la escena y la evidencia. “Pitu era un pibe de barrio, lo conozco de toda la vida. Yo estaba en casa cuando escuché los tiros y cascotazos.

Escuché que al primo lo atropellaron, no sé por qué el policía sacó un armo y disparó. Si todo se puede resolver hablando”, describió Sergio, un vecino de la víctima fatal.