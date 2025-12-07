Irrumpió en un domicilio y arrojó botella a efectivos

Un hombre fue detenido en la ciudad de San Pedro, luego de intentar atacar a transeúntes con un arma blanca, atrincherarse en un domicilio y arrojar una botella de vidrio a efectivos policiales. Le incautaron un cuchillo y catorce envoltorios con cocaína.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 21.15 en la intersección de la avenida 9 de Julio y Tarcos de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que efectivos policiales realizaban tareas de prevención, debido a que se desarrollaba un evento, cuando fueron alertados vía radial sobre la presencia de un hombre que intentó atacar a un transeúnte con un arma blanca.

Asimismo, testigos indicaron a los uniformados que el inculpado presentaba una herida sangrante en una parte de su pierna y que emprendió la fuga, aportando la dirección.

Los efectivos recorrieron el sector y observaron al irascible protagonista irrumpir en un domicilio de la avenida 9 de Julio al 900. El propietario del inmueble salió presurosamente, alertó al personal policial y les permitió el ingreso.

El malviviente arrojó una botella de vidrio al personal policial, la cual no hirió a ninguno, y fue detenido tras un forcejeo.

El hombre de 33 años fue identificado y presentaba una herida cortante en la pantorrilla izquierda, la cual atribuyó a una presunta caída en motocicleta.

Al ser sometido a una requisa, le secuestraron un arma blanca y catorce envoltorios que contenía una sustancia blancuzca. La misma fue sometida a una prueba de campo por personal de Narcotráfico, que arrojó resultado positivo para cocaína.

Debido a la gravedad de la lesión del inculpado, personal del Same se constituyó y tuvo que trasladarlo al hospital "Guillermo Paterson", donde quedó hospitalizado con custodio policial.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 48°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.