Jujuy Básquet no afloja

DANIEL ECHAZU

Después de sufrir más de la cuenta durante la temporada, el equipo de Jujuy Básquet Adaptado pudo asegurar la permanencia en la Primera División de la especialidad a nivel nacional.

Su entrenador, Gustavo Lemos, conversó con El Tribuno de Jujuy y se mostró feliz por haber alcanzado el objetivo finalmente.

"Fue un año muy difícil en lo colectivo. En la fase de grupos nunca pudimos estar con el equipo completo por motivos de salud, por laborales o cuestiones económicas, ya que muchas veces nuestros jugadores tuvieron que priorizar el bienestar familiar, atendiendo que cada fecha que jugamos significa estar al menos cuatro días fuera de casa", indicó. Es más, precisó, en el último cuadrangular disputado en Almirante Brown, Buenos Aires, no pudieron asistir "compañeros fundamentales en el equipo", pero "con mucha garra, esfuerzo y compromisos pudimos mantener la categoría, siguiendo Jujuy en lo más alto", resaltó el "Profe".

Asimismo, Lemos valoró el empeño puesto por todos, jugadores, cuerpo técnico, ayudantes y padres, al igual el apoyo recibido por parte del Gobierno de Jujuy, a través del gobernador Carlos Sadir, y del director de Gestion Provincial, Gustavo Carrasco, a quien definió como un amigo.

"Realmente sin el apoyo del Estado sería imposible estar en este circuito competitivo nacional de primer nivel, ya que al ser el único equipo del norte argentino, las distancias que recorremos son grandes, y reitero mi agradecimiento", afirmó.

También Lemos hizo extensivo la gratitud a la municipalidad de Palpalá, a su Dirección de Deportes, que brinda la posibilidad que los chicos sobre sillas de ruedas puedan practicar.

Cerrando la temporada, los chicos de Jujuy Básquet Adaptado participaron de un partido exhibición con el equipo de El Carmen Basket, que compite en el Prefederal.

Comenzó con un entrenamiento para luego continuar con un partido cinco contra cinco, conformados con jugadores convencionales y adaptado.

Un buen marco asistió a la cita en el polideportivo del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Carmen, que disfrutó del espectáculo y despidieron a todos con fuertes aplausos.