Talleres dio vuelta la serie “a puro gol” y se clasificó

Talleres hizo mucho mejor las cosas en el duelo revancha ante Monterrico Sur y pudo avanzar en este Regional.

Luego de caer 1 a 0 en la ida, ayer el "expresó" venció 3 a 0 a los "sureños" y pasó a otra fase.

El partido revancha se disputó en la tarde de domingo en el "Plinio Zabala" y contó con una buena cantidad de público que empujó con su aliento al combinado local dirigido por Nazareno Godoy.

Esperando sostener la ventaja conseguida en el "Antonio Berruezo", Monterrico Sur cedió la pelota a Talleres casi desde el primer minuto de juego.

El conjunto anfitrión necesitado de un gol desde el primer segundo fue con más actitud que fútbol a terreno rival en donde en la primer cuarto de hora de juego le costó crear peligro en terreno visitante para inquietar al golero Llanos.

La apertura del marcador llegó a los 19 con una buena definición dentro del área del delantero Rivero, el gol llegó en el momento justo para empezar a declinar la balanza a favor del cuadro periqueño.

Casi diez minutos después, sobre los 28, el club anfitrión aumentó la ventaja y pasó a ganar la serie. Rafael Ríos fue quien introdujo la pelota dentro del arco rival para el 2 a 0 a esa hora merecido para los de Nazareno Godoy.

Desde allí y hasta que terminó la primera parte se mostró desorientado Monterrico Sur.

En el complemento, los visitante no reaccionaron y llegó el tercer tanto del "expreso". Fue otra vez el atacante Rivero quien prácticamente liquidó la serie a favor de Talleres.

El conjunto local, que vistió de azul como lo hace tradicionalmente, pudo ampliar su ventaja pero no estuvo certero en el último cuarto del encuentro.

Por su parte, resignado, Monterrico Sur, no fue ni la sombra del equipo que fue en el duelo de ida y así fue llevado por delante por un Talleres que golpeó en los momentos justos y que luego del pitazo final festejó la clasificación a una nueva ronda en donde nada más ni nada menos lo espera Altos Hornos Zapla para protagonizar una vez más uno de los clásicos que tiene nuestra provincia.

La gente del "expreso" aplaudió al equipo aprobando su producción en la tarde de ayer y cantó pensando en el duelo clásico de ida y vuelta frente al "merengue".

Reconocimiento

En el entretiempo del encuentro entre Talleres y Monterrico Sur en el "Plinio Zabala" se reconoció con aplausos, cánticos y vuelta olímpica a los campeones de inferiores de la institución local que ganaron el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol.

Atlético San Pedro pasó desde los tiros penal

ATLÉTICO SAN PEDRO | EL “MILLONARIO” CLASIFICÓ A OTRA FINAL.

Atlético San Pedro avanzó a la tercera fase del Torneo Regional Amateur tras imponerse por 4-2 en la tanda de penales frente a República de Castañares de Salta, en el partido de vuelta disputado en la tarde de ayer. En el estadio “Visera de Cemento”, durante los 90 minutos, el encuentro entre sampedreños y salteños terminó 1 a 1, mismo resultado que se había registrado en el duelo de ida. Así con el marcador global igualado 2 a 2, todo se definió desde los doce pasos, donde el “millonario” fue más efectivo y selló su clasificación. Por otra parte en el norte salteño, en Salvador Mazza (Pocitos), Sportivo eliminó a Mitre de Calilegua. Recordemos.

El “ciclón” había sacado una leve ventaja en la ida. Se había impuesto ante Sportivo Pocitos 2 a 1 en encuentro desarrollado en el estadio “Ernesto Escalante” con el control de Alexis Balderrama por la segunda fase del Regional Federal Amateur. Aquel partido mantuvo un ritmo intenso y dejó emociones hasta el último minuto, ya que ambos equipos buscaron el arco de frente. Ayer, el equipo jujeño no pudo sostener la ventaja en Salta. Mitre cayó 3 a 1 frente a Sportivo y se despidió del certamen afista.

Con estos resultados, teniendo en cuenta que el viernes pasado se clasificó Altos Hornos Zapla que dejó en el camino a Deportivo Luján, los cruces en la próxima fase del torneo para los clubes jujeños serán: Zapla - Talleres y Atlético San Pedro - Sportivo Pocitos. Los respectivos choques de ida y vuelta se jugarán en los dos fines de semana que vienen para luego hacer un parate hasta el 4 de enero cuando se reanude esta competencia, un torneo de alcance nacional, en el que participan clubes de todas las provincias de la Argentina, lo que lo hace el más extendido territorialmente.

En esta temporada tomaron parte más de 300 equipos. Otorga ascensos para el Torneo Federal A, cuyo número ha variado en las distintas ediciones.