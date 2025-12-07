Racing venció a Boca en “La Bombonera” y es finalista

Racing Club de Avellaneda anoche venció 1 a 0 a Boca Juniors en "La Bombonera", por el encuentro correspondiente a la semifinal del Torneo Clausura 2025. Con este resultado deportivo, la "academia" avanzó a la final de la competición y dejó afuera a Boca Juniors. Además, River Plate, quien dependió del desempeño del "xeneize", con este resultado se quedó sin chance de disputar la próxima Copa Libertadores de América y finalmente jugará la Copa Sudamericana 2026.

El único tanto del partido fue realizado por el centro delantero Adrián "Maravilla" Martínez.

Durante el primer tiempo, el desarrollo fue parejo y trabado en la mitad de la cancha. Boca intentó asumir el protagonismo con mayor tenencia de la pelota y presión alta, pero encontró dificultades para romper el orden defensivo que propuso la "Academia".

Racing, por su parte, apostó a un planteo prudente, replegado en su campo y atento a salir rápido de contra, con pelotazos largos para Adrián "Maravilla" Martínez.

Las situaciones claras escasearon en la etapa inicial. El conjunto local tuvo aproximaciones aisladas, principalmente a partir de centros desde los costados, aunque sin precisión en los metros finales.

El elenco de Avellaneda respondió con alguna corrida de Martínez y remates lejanos, pero el marcador se mantuvo sin goles al cierre del primer tiempo.

En el complemento, el encuentro ganó en intensidad. Boca adelantó líneas y buscó con mayor decisión el arco rival, empujado por su gente, pero volvió a carecer de contundencia. Racing mantuvo el orden y esperó su oportunidad, apoyado en una defensa firme y en un mediocampo que supo cortar el juego.

El quiebre llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada rápida en campo rival, la pelota llegó al área y Adrián "Maravilla" Martínez definió dentro del área chica para marcar el 1-0, silenciar "La Bombonera" y desatar el festejo del público visitante.

Luego del gol, Boca fue con más empuje que ideas en busca del empate, mientras Racing cerró el partido con inteligencia, cuidó la ventaja y sostuvo el resultado hasta el final.

Con ese tanto, Racing selló su pase a la final del Clausura e irá por el título, y por la clasificación a la Copa. Boca se irá de vacaciones y ahora tendrá que llegar (o no) la ratificación para la continuidad de un cuerpo técnico que superó expectativas.

Clásico definitorio en La Plata

CLÁSICO PLATENSE | HOY A LAS 17 POR UN LUGAR EN LA FINAL DEL TORNEO CLAUSURA.

Gimnasia y Esgrima y Estudiantes se enfrentan en una nueva edición del clásico platense esta tarde desde las 17 en el estadio “Juan Carmelo Zerillo” en una de las semifinales del Torneo Clausura 2025, para determinar al segundo finalista. El encuentro, que contará con el arbitraje de Facundo Tello y Lucas Novelli en el VAR, iba a ser durante en el fin de semana pero una serie de recitales impidieron su realización por la falta de seguridad en la ciudad de La Plata.

EL duelo tendrá la televisación de Espn Premium y TNT Sports. El “lobo” llega en su mejor momento del torneo tras dejar en el camino a Barracas Central con un triunfo por 2 a 0 como visitante, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres y acumula cinco victorias consecutivas que le permitieron soñar con volver a dar una vuelta olímpica luego de más de tres décadas, tras su última consagración en la Copa Centenario 1993. El “pincha”, en tanto, accedió a esta instancia luego de eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1 a 0 como visitante, con gol de Tiago Palacios.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez jugó toda la fase eliminatoria fuera de casa por haber terminado octavo en el Grupo A, con 21 puntos, la misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol. El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, a través de Aprevide, dispuso un mega operativo con 650 efectivos policiales.