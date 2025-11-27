Bomberos rescatan a cuatro personas atrapadas en un canal de riego

Personal de Bomberos realizó un exitoso operativo de rescate este miércoles por la tarde, logrando salvar a cuatro personas que se encontraban atrapadas en un canal de riego de la ciudad de San Pedro.

La emergencia se inició luego de que los rescatistas recibieran un alerta sobre la situación en un canal ubicado en la calle Emanuel Conta, en el barrio Centro. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, efectivamente necesitaban ayuda para salir del cauce.

De inmediato, el personal interviniente desplegó un operativo utilizando una escalera extensible y un sistema de cuerdas para acceder de manera segura al canal y asistir a las víctimas. Gracias a la rápida y coordinada actuación, lograron rescatar a las cuatro personas.

Afortunadamente, los rescatados no sufrieron lesiones de consideración y se confirmó que se encuentran en buen estado de salud tras la experiencia.