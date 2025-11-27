29°
Foro de Intendentes

Jefe comunal destacó encuentro en el Congreso

"Logramos exponer nuestra realidad", afirmó Luciano Moreira.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 00:00
DIÁLOGO | EL DIPUTADO NACIONAL JUAN BUGGE Y EL INTENDENTE LUCIANO MOREIRA.

El Intendente de Monterrico, Luciano Moreira, destacó que la reunión con los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la Nación "fue positiva", ya que "logramos exponer nuestra realidad y solicitamos se discuta el próximo presupuesto nacional con impacto en los municipios", apuntó.

El jefe comunal, y actual vicepresidente del Foro de Intendentes de la provincia, encabezó la delegación de intendentes jujeños en Buenos Aires, fue protagonista al ser uno de los integrantes de la provincia que puso en alto la voz por los intereses de Los Municipios, pero no solamente de la provincia, sino del país en general.

"Siempre estamos predispuestos a tener un diálogo constante y abierto, por eso cuando nos llegó la convocatoria desde la Comisión del Congreso Nacional de Asuntos Municipales para escuchar a los Intendentes a fin de poder proyectar en el próximo presupuesto nacional incluir mejoras para los municipios", detalló.

 

