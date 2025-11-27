Diputados tiene el Presupuesto 2026 que tratará el miércoles

La Legislatura de Jujuy realizó ayer su 11° sesión ordinaria ratificando significativas propuestas y manifestaciones de interés, en un contexto de extenso debate y en la que tomó estado parlamentario el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos - Ejercicio 2026.

Finalizada la ordinaria, dio inicio la 5° sesión especial en la que se trató el pedido de acuerdo de los abogados Gonzalo de La Colina, Eduardo Uriondo, Lisandro Aguiar y María Arias como jueces de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

Iniciada la ordinaria se ingreso 5 pedidos de acuerdo remitidos por el Ejecutivo provincial, pasándose a un cuarto intermedio para que la Comisión de Asuntos institucionales realice el estudio y tratamiento de los mismos.

Santiago Jubert solicitó que luego del tratamiento y al finalizar la ordinaria, se realice una sesión especial para oficializar el tratamiento de los mismos.

El diputado Pedro Belizán pidió que se haga el requerimiento al Ministerio de Educación para que instrumente los medios para arreglar una máquina esencial para el estudio y formación de los alumnos de la escuela técnica "lo que va a redundar en beneficio de la formación de profesionales".

En tanto Martin Fellner reclamó el retraso del proyecto de Coparticipación municipal, "tenemos que terminar con una política de distribución discrecional", sostuvo.

Diego Rotela expresó su preocupación frente a la resolución de la Comisión Nacional de Valores que habilita a jóvenes de 13 años a realizar inversiones, sumada a la decisión del Estado de desregular la venta de armas.

Posteriormente se trató la venta en subasta pública de bienes muebles registrables y no registrables - e inmuebles que por diferentes razones, se encuentran fuera de servicio, en desuso, sin uso o improductivos. La diputada Bravo expuso que esto le permitirá al Ministerio de Hacienda, luego de un exhaustivo trabajo reformar un programa adaptándose a la realidad. Fue sancionada como Ley N° 6.484.

También se facultó al Ejecutivo pasar a planta permanente al personal contratado que se desempeña bajo modalidad de contrato de servicios con antigüedad de cinco (5) años o más cumplidos al día 31 de diciembre de 2024, sancionado como Ley N° 6.485.

Por otro parte se trató la creación del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento de Jujuy, "el proyecto es el resultado de un trabajo exhaustivo y colaborativo, en el que se contó con la participación y aportes de todos los sectores involucrados, garantizando que refleje las necesidades y expectativas de la sociedad y que se ajuste a los principios de transparencia, eficacia, celeridad y justicia", apuntó Bravo

Especificó que estará compuesto por 11 miembros y que el proyecto "es fruto de un arduo trabajo con los aportes de muchos especialistas, traerá mayor transparencia y eficiencia a la Justicia". Se sancionó por mayoría como Ley N° 6.486.

Diputados votaron a favor que el 5 de noviembre se instituya como Día del Folclorista Jujeño, en conmemoración al natalicio de Ricardo Vilca y Amaranto Chañi; y "a través de estas figuras realzar el trabajo y la dedicación de cientos de hombres y mujeres que abrazan el folclore como bandera de la identidad provincial".

Se aprobó también el proyecto de resolución de nombramiento a María Villada para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Malos Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes previsto por Ley N° 6.137. Y se dio ingreso al pedido del pliego remitido por el Poder Ejecutivo para el nombramiento de Antonio Durbal Carrizo para integrar dicho comité.

Acuerdo para nuevos jueces en la Corte de Justicia de Jujuy

ESPECIAL | BERNIS PRESIDIÓ AYER UNA DE LAS SESIONES MÁS IMPORTANTES DEL AÑO.

Al finalizar la sesión ordinaria se dio paso a la 5° sesión especial en la que se trató el pedido de acuerdo de los abogados Gonzalo De la Colina, Eduardo Uriondo, Lisandro Aguiar y María Arias como jueces de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

Al referirse a los postulantes, la diputada Gisel Bravo, presidenta de la Comisión de Asuntos institucionales, quien evaluó los pliegos, sostuvo que al haber realizado las entrevistas consideraron que son idóneos para el cargo por trayectoria y capacidad para desempeñarse en el cargo.

En consecuencia fueron aprobados por mayoría de la Cámara como acuerdos N° 17, 18, 19, y 20. Asimismo se pido acuerdo para que el abogado Diego Chacón ocupe el cargo de Procurador General Adjunto del Ministerio Público de la Acusación, lo cual fue aprobado por mayoría como acuerdo N° 21. El legislador y abogado Facundo Figueroa Caballero se refi rió muy bien sobre sus colegas profesionales y aseguró que desempeñarán un buen trabajo.