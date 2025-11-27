29°
Alto Comedero

Campaña de limpieza

Desde la rotonda de Alto Comedero hasta el loteo Río Blanco.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 00:00

Una campaña de limpieza a la vera de la ruta nacional 66 se realizará hoy de 9 a 12, organizada por la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial.

El operativo se iniciará en la rotonda de Alto Comedero y se extenderá hasta el loteo Río Blanco, según anunció a este diario el referente del culto, Grober Cornelio.

Cornelio destacó también que cuentan con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy.

Los interesados en sumarse a la labor podrán hacerlo, presentándose en el lugar con todas las ganas de ayudar.

 

