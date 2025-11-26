Nuevos Microcréditos del IVUJ para iniciar o terminar la vivienda

El IVUJ vuelve a poner en línea turnos para solicitar Microcréditos esta vez en dos modalidades para “1. Iniciar Construcción”, destinados a financiar viviendas en terrenos propios libres de construcción, y “2. Refacción, Ampliación y Terminación” para mejoras en las casas, las personas interesadas deberán ingresar a ivuj.gob.ar y pedir turno online, los cuales se habilitarán cada semana.

El titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), José Luis Paiquez, detalló que, en esta segunda etapa de los Microcréditos, se pone a disposición financiamiento en dos líneas principales “para iniciar la construcción de la vivienda, en terreno propio sin construcción alguna, y que posea todos los servicios básicos, y, por otro lado, créditos para refacción, ampliación o terminación de la vivienda”, explicó.

Paiquez mencionó también que hay que ingresar a ivuj.gob.ar, buscar el botón “Microcréditos IVUJ”, allí encontrarán una sección donde pedir el turno: el día y la hora que les sea asignado deberán acercarse a Casa Central en Güemes 853 en Capital, y el personal les informará sobre todas las características de la operatoria. Aunque en la web también hay distintas “Preguntas Frecuentes” que brindan detalles sobre el otorgamiento de los créditos.

El funcionario enfatizó que el IVUJ no posee gestores ni intermediarios, tampoco pide datos vía telefónica, ni solicita dinero fuera de las vías habilitadas.

Resultados de la primera etapa de los Microcréditos del IVUJ

Durante septiembre de 2024, el organismo había anunciado la implementación de Microcréditos IVUJ para ampliación o terminación de viviendas, en ese sentido, ya se otorgaron 360 microcréditos, todos con entrega inicial, y con una inversión de $4.777.831.788,81 (total pagado entre 1er. y 2do. desembolso, al 7 de noviembre de 2025).

Las primeras obras que financiaron los microcréditos IVUJ fueron para ampliación o terminación de unidades habitacionales, y se concretaron en las localidades de: San Salvador de Jujuy – Palpalá - El Carmen - San Antonio - Los Alisos - Perico - Puesto Viejo - Pampa Blanca - San Pedro - Libertador General San Martín - Tilcara - Abra Pampa - Calilegua – Yuto.